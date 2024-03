Aranyér idősebb korban

Idősebb korban csökken a szövetek rugalmassága, feszessége, ezáltal könnyebben kialakulhatnak az aranyérre jellemző duzzanatok és visszérproblémák. A szervezet általános hidratáltságának csökkenése a szöveti regenerációs készséget is rontja. Emellett az életmódváltozások szintén hozzájárulhatnak az időskori aranyér kialakulásához: az emberek aktivitása beszűkül, és általában kevesebb figyelmet fordítanak az egészséges étkezésre és a rendszeres testmozgásra.

Ezért különösen fontos, hogy ebben az életszakaszban még tudatosabban próbáljuk meg kiiktatni mindennapjainkból azokat a tényezőket, amelyek aranyérre hajlamosítanak. Minél idősebb valaki, annál inkább ügyelnie kell az életmódjára, hogy csökkentse az aranyér kialakulásának esélyét. Az életmódbeli változtatásokkal – például a rendszeres testmozgással, az egészséges étkezéssel és a megfelelő hidratációval – csökkenthető az aranyérbetegség kockázata, és ezáltal a bél- és érrendszeri egészség fenntartásáért is sokat tehetünk.

Fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt, a vörös húsokkal szemben részesítsük előnyben a halakat vagy a tenger gyümölcseit, és építsünk be minél több diófélét (dió, kesudió, mogyoró, pisztácia) és hüvelyes zöldséget (bab, lencse, csicseriborsó) az étrendünkbe.

A megfelelő étkezés mellett ügyelni kell a folyadékbevitelre is: igyunk bőségesen vizet, lehetőleg három litert naponta, az alkoholt viszont mellőzzük.

Nem csak az aranyér megelőzését és kezelését illetően, hanem általában is akkor teszünk a legtöbbet magunkért, ha aktívan sportolunk. Az idősebbek azért is veszélyeztetettebbek, mert kevesebbet, vagy nehezebben mozognak, ráadásul a mozgásszegény életmód a vérkeringésre és az emésztésre is rossz hatással lehet. A rendszeres, kíméletes testmozgás – például séta, úszás vagy más alacsony intenzitású mozgásformák – segíthetnek megelőzni a betegség kialakulását azáltal, hogy javítják a vérkeringést és csökkentik a székrekedés kockázatát. Edzés előtt azonban mérjük fel a határainkat, tudjuk, mennyit vállalhatunk be, hisz a túlzott megerőltetés is előidézheti az aranyeret!

A gyulladás esélyét azzal is csökkenthetjük, ha rendszeresen, de erőlködés nélkül ürítjük a székletünket, és fokozottan ügyelünk a higiéniára az érintett testrészen.

Az aranyér kezelése nagyban függ attól, hogy milyen súlyos a betegség. Az enyhe panaszokat ülőfürdővel vagy kúppal, kenőccsel is lehet kezelni. Egy korszerű gyógyszeres kezeléssel akár pár nap alatt jelentősen javulhat a beteg állapota.

Hirdetés Telitalálat aranyér ellen! Az aranyér első tüneteinek – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés – jelentkezésekor segíthet a micellákba csomagolt hialuronsavat és gyógynövényi kivonatokat tartalmazó Proktis-M termékcsalád. A hialuronsav kiemelkedő hidratálóképessége igazolt, ami felgyorsítja és javítja a szövet-helyreállítást, sebgyógyulást. A Proktis-M kúp a belső, míg a Proktis-M plus kenőcs a külső, fájdalommal és gyulladással járó aranyeres panaszok enyhítésére használható, a tünetektől függően akár kombinálva is.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária Bt. támogatásával készült.