A sikeres újévi fogadalmak nem ígérnek azonnali változást

A felnőtt magyar lakosság több mint fele tett már életében újévi fogadalmat – derült ki a Micra Market Research decemberben és januárban végzett reprezentatív kutatásából, amelyet immár harmadik alkalommal ismételtek meg. Idén tízből hárman vágtak neki úgy az új évnek, hogy kitűztek maguk elé valamilyen célt, amelyek legnagyobb része az elmúlt évekhez hasonlóan az életmód (63%) és az egészség (58%) körül forgott. Emellett látszólag nőtt a lakosság pénzügyi tudatossága is; az anyagiakra vonatkozó ígéretek 2023-hoz képest valamivel gyakoribbnak bizonyultak.

Az újévi fogadalmak között igen gyakoriak a dohányzással kapcsolatos vállalások is. A jelenlegi nikotinfogyasztók 42%-a vallotta azt, hogy eddigi életében tett már fogadalmat dohányzással kapcsolatban. Sőt, majdnem minden tizedik nikotinfogyasztó minden évben elhatározza, hogy csökkenti vagy abbahagyja káros szokását, még ha egyelőre nem is járt sikerrel. Az ingadozó szándékot az is mutatja, hogy 2023 végén a dohányzók több mint negyede tervezte, hogy a következő évben változtat a habitusán, de végül január elején csak a tervezők alig több mint fele tett fogalmat az eljövendő évre.

Fontos a szándék, de nem elég

A dohányzással, nikotinfogyasztással kapcsolatos fogadalmat tevők háromnegyede még január közepén is tartotta magát az elhatározásához, ugyanakkor a többségük elismerte, hogy ez igen komoly kihívást jelent. Érdekesség, hogy az új szokások beillesztését a 30-39 év közöttiek érzik a legnehezebbnek, miközben éppen ők azok, akik a leggyakrabban tesznek fogadalmakat év elején.

„Akármilyen erős is legyen az elhatározásunk, hogy változtatunk a káros szokásainkon, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan fogunk hozzá a fogadalmunk teljesítéséhez. A puszta szándék ugyanis nem elég; fontos, hogy egy jól átgondolt tervvel álljunk neki a megvalósításnak, és reális célokat tűzzünk ki magunk elé” – figyelmeztet dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Hosszú távú siker, lépésről lépésre

A fokozatosság elvét a kutatás is igazolni látszik. A dohányzással kapcsolatos tervek közül az bizonyult a legtartósabbnak, amelyik a fogyasztás csökkentését célozta. Az ilyen jellegű fogadalmat az érintett válaszadók 88 százaléka tartotta még január közepén is. Azok a válaszadók is igen sikeresek voltak a fogadalmaik megtartásában (72%), akik azt a célt tűzték ki, hogy valamilyen égés nélküli, kevésbé ártalmas megoldásra váltanak, mint például a hevítéses technológiák az e-cigaretta vagy a nikotinpárna*. Ezzel szemben a dohányzás teljes feladását célzóknak csak a fele tudta fenntartani hosszabb távon az elhatározását.

„Érdemes kis lépésekben kezdeni a változást, és nem azt várni magunktól, hogy egyik napról a másikra elérjük a célunkat. Ilyenkor ugyanis könnyebben csalódunk magunkban, és elveszítjük az akaraterőnket” – fogalmaz a szakember. “Azok számára, akik nem képesek rögtön lemondani a hagyományos cigarettáról, érdemes lehet tájékozódni az úgynevezett ártalomcsökkentett megoldásokról. Ezekkel a technológiákkal az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok elkerülhetőek” – fogalmaz a pszichológus.

*Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak. További információkért, kérjük, látogassa meg az égéshelyett.hu oldalt.