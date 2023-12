24 éves férfibe szerelmes a 42 éves nő, nem hallgatnak mások véleményére

A most 42 éves Tina Kubinska Slott a Tinderen ismerkedett meg a 24 éves Kasper Borummal, és bár sokan kritizálják, őket, ők nem is lehetnének boldogabbak – számolt be róla a Newsweek.

A kétgyermekes anya szerint nem szabad azokra hallgatni, aki szerint nem lehetnek „túl magasak az elvárásai”, mert nem szabad „kevesebbel beérni”, mint amennyit megérdemlünk – ezt írta egy TikTok-posztjához, amiben a 18 évvel fiatalabb kigyúrt barátja főz, vasal, mosogat, virágot visz neki.

Kasper azt állítja, hogy az életkor csak egy szám, de folyamatosan kapják a negatív kritikákat. „Sokkal idősebbnek nézel ki nála, olyan, mintha az anyja lennél” – írta egy kommentelő, mire Tina azt válaszolta:

Ki kérdezett? Persze, hogy idősebbnek nézek ki.

Sokan pedig úgy vélik Kasper a pénzéért lehet a nővel, de azt mondják, hogy a számlákat legtöbbször megosztják. Az is igaz, hogy kisegíti a férfit, aki az irodai munkája mellett még pénzügy szakra is jár.

A dán páros 2018-ban találkozott, miután Tina elvált a férjétől és regisztrált a Tinderre. Sok ajánlatot kapott fiatalabb férfiaktól, szórakozás gyanánt kezdett el Kasperrel is beszélgetni. Lassan azonban ráébredt, nagyon sok közös van bennük, például mind a ketten szeretnek edzőterembe járni, és a humoruk is hasonló.

Úgy döntött ideje komolyabb szintre lépniük, de a gyerekeinek is jóvá kellett ezt hagyniuk.