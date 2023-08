Egybeolvadtak a panelházakkal – fotósorozat Újpalota fiataljairól

Újpalota egészen 1950-ig Rákospalotához tartozott, ezután lett Budapest része, önálló városrészként pedig 1991 óta tartjuk számon. Nevét az itteni lakótelepről kapta, ami pedig Rákospalotára reflektál. Számos száraz adatot, megannyi kellemes és kellemetlen történetet fel lehet idézni a lakótelepről, de vajon kik élnek ma a tömbökben? Milyenek az itteni fiatalok? Temesvári Levente a saját generációjára koncentrálva készítette fotósorozatát, melyben arra kereste a választ, milyen hatással van az életünkre az a hely, ahol felnőttünk.

Temesvári Levente a Budapesti Metropolitan Egyetem fotográfia szakán végzett, diplomamunkáját az újpalotai lakótelepről készítette. A 23 éves fotográfus a 15. kerület panelrengetegében nőtt fel, ami neki az otthont, az áthaladóknak viszont jobbára csak személytelen lakóházak sokaságát, illetve a tágabb környéke maximum az olcsóbb Nutellát jelenti. Fotósorozatát olyan, vele egykorúakról készítette, akik itt nőttek fel, sőt, már a szüleik is ide születtek, és nem is tervezik, hogy a közeljövőben elhagyják a városrészt. Ahogy a fotós fogalmazott: az identitásuk egybeolvadt a panelházakkal, és bár akadnak olyanok (köztük ő maga is), akik megpróbálták elhagyni a telepet és máshol élni, végül mindig ide tértek vissza – a saját komfortzónájukba.