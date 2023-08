Egy hiba miatt utasonként egy rész KFC-csirkét szolgáltak fel a 12 órás repülőúton

A brit tengerentúli terület Turks- és Caicos-szigetekről, azon belül is Providencialesből repült a British Airways 252-es járata Londonba július 23-án, vasárnap, felszállás után vették észre a légiutas-kísérők, hogy az ételeket tartalmazó dobozok nem voltak hűtve – írta a Straits Times.

Mindet ki kellett dobni, így viszont nem maradt étel a gépen a 12 órás útra. A gép megszakította az útját a Bahamákon, Nassauban, ahol a stewardessek étel után néztek. Túl sok opció nem volt a hétvége miatt, így a plusz egyórás várakozás után pár kosár KFC-s csirkével tértek vissza a repülőgépre.

Nem túl sokkal, mert a szerencsések is maximum két csirkedarabot kaptak, a speciális étrendűek pedig teljesen éhen maradtak. Nassauból még nyolc óra maradt az útból.

Az esetről videók és képek is kerültek fel a közösségi oldalakra.

A légitársaság próbálta elviccelni a dolgot:

– idézte az Indpendent.

@British_Airways just landed @HeathrowAirport after a 12.5 hour flight BA252 from Turks and Caicos with no catering! BA had to serve @kfc at Nassau giving some lucky passengers 1 piece of chicken. The container with the plane catering wasn’t chilled so all thrown away!! pic.twitter.com/U5IcBD2hRy

— Andrew Bailey (@aktivandrew) July 24, 2023