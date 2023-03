VV Ákos az OnlyFansről: Olyan jövőt akarok teremteni ezzel, amire később majd büszke lehetek

A ValóVilág idei szériájából VV Piros volt az első, aki a kiesése után OnlyFans-fiókot indított, mint mondta, egy hét alatt félmillió forintot keresett a tartalmaival.

Néhány nappal ezelőtt VV Ákos is az Instagram-oldalán adta a követői tudtára, hogy elindítja a saját profilját az OnlyFansen, szeretne ugyanis komolyabban foglalkozni a közösségi platformjaival, ehhez viszont szüksége van egy állandó bevételi forrásra.

A jövőben szeretnék foglalkozni a YouTube-, TikTok- és az Instagram-fiókjaimmal, viszont mivel ezek időt igényelnek, nem árt, ha mellette van egy fix bevételi forrásom is. Az a pénzt, amit ezáltal megkeresek, az ad egy biztonságérzetet, így mellette olyan dolgokkal tudok foglalkozni, ami érdekel

– mondta az egykori villalakó a Blikknek, hozzátéve: nincs szó arról, hogy nem akar dolgozni.

Az OF-be is sok energiát kell belefektetni, hogy normális profilunk legyen. Jelenleg is munkát keresek. Nem ártok senkinek, ezért nem értem, hogy miért zavarja ez az embereket. Lehet többen is megtennék, de nincs rá lehetőségük. Csak magamért csinálom, és olyan jövőt akarok teremteni ezzel, amire később majd büszke lehetek. Ha kevesebb munkával több pénzt lehet keresni, akkor élni kell a lehetőséggel.