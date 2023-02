„Túl öreg vagyok ehhez” – Selena Gomez egy időre visszavonul a közösségi oldalaktól

Selena Gomez a napokban a TikTok-oldalán élőzött, ahol bejelentette, egy időre visszavonul a közösségi oldalaktól. Mindez nem sokkal azután történt, hogy a TikTokon olyan felvételek kezdtek el terjengeni, melyek szerint Hailey Bieber és a Jenner-nővérek gúnyt űznek az énekesnőből.

Ezeknek egyikében azt mutatták be, hogy az énekesnő egy videójában arról beszélt, véletlenül túllaminálta a szemöldökét, mire Kylie Jenner megosztott magáról egy szelfit, amihez azt írta:

A sminkmogul később egy videóhívás közben készült fotót is közzétett, amin Hailey Bieberrel mutatják egymásnak a szemöldöküket.

Gomez arról nem beszélt, hogy pontosan miért lett elege a közösségi médiából. Az élőzésében úgy fogalmazott:

Selena Gomez announces on TikTok live that she’s taking a break from social media:

“I’m gonna be taking a second from social media cause this is a little silly and I’m 30. I’m too old for this.” pic.twitter.com/rJ7WvjOPEA

