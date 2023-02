ValóVilág: Márió szerint Lissza a leggyengébb játékos

A minap kommentekre reagáltak a ValóVilág versenyzői. VV Lissza például elmondta, mely külső illetve belső tulajdonságait szereti magában a legjobban, hozzátéve: ő bármit képes megcsinálni, tipikusan az az ember, akinek ha azt mondják, ugorjon a kútba, ő megteszi.

Ezzel szemben VV Márió arra a kérdésre felelt, melyik villatársát tartja a leggyengébbnek, a választása pedig a párjára, VV Lisszára esett.

Lisszát tartom a leggyengébb játékosnak, méghozzá azért, mert én is ugyanezen az úton mentem keresztül, hiszen amikor volt a mélypont, voltak azok a lenti dolgok, voltak, amikor segíteni kellett nekem. Én is ugyanúgy a leggyengébb játékos voltam, ez ki volt mondva. Most pedig a Lissza megy keresztül ugyanezeken a dolgokon