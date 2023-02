Arra ébredt egy kisfiú az éjszaka közepén, hogy megharapja egy kígyó

Az éjszaka közepén egy szőnyegmintás piton mászott be egy nyolcéves fiú ágyába az ausztráliai Brisbane-ben.

Nem egy rémálomból, hanem egy rémálomra ébredt az az ausztrál fiú, akinek egy kígyó mászott az ágyába február 8-án éjszaka. Az egyméteres szőnyegmintás piton a nyolcéves gyerek karjára tekeredett és többször is megharapta – írja a Daily Star című brit bulvárlap.

Bár a pitonoknak nincs mérgük, a szülők bevitték a gyereket egy kórházba, ahol kiderült, hogy az ijedtségen kívül nem esett semmi baja. A kígyót egy profi befogó vitte el a házból. A szakember a Facebook-on osztotta meg az eset részleteit.



A kígyóbefogó az írja, a piton valószínűleg egy mobil légkondicionálónak vágott lyukon keresztül jutott be a házba. A kígyók általában azért merészkednek be a lakóépületekbe, mert hűvös zugokat keresnek a nappali hőségben. Éjjel azonban az állat már melegre vágyott, ezért csúszhatott be a gyerek ágyába. A fiú valószínűleg fordult egyet álmában, és ráfeküdt a kígyóra, az életét féltő kígyó pedig támadásba lendült.

A szakértő hozzátette, felajánlotta a családnak, hogy ha szükséges, segít feldolgozni a fiúnak az átélt traumát, de a gyerek vidáman ment másnap reggel iskolába, örült, hogy egy vagány történettel kápráztathatja el az osztálytársait.