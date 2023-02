Britney Spears: Felfordul a gyomrom, amiért egyáltalán legális olyan történeteket kitalálni, hogy majdnem meghaltam

Az elmúlt időszak történései miatt elgondolkodott azon, hogy talán felhagy a rendszeres posztolással.

A Page Six nemrég írt arról, hogy információik szerint Britney Spears belső köreiből többen is aggódnak az énekesnőért, ezért próbálják rávenni, hogy segítséget kérjen. A témában több névtelen forrás is nyilatkozott a portálnak, az elmondottak pedig úgy fest, Spearshez is eljutottak, aki az Instagram-oldalán fogalmazta meg gondolatait.

Felfordul a gyomrom attól, hogy egyáltalán legális az, hogy emberek olyan történeteket találnak ki, melyek szerint majdnem meghaltam. Úgy értem, egy bizonyos ponton, ami elég, az elég! Valószínűleg abba kell hagynom a posztolást Instagramon, mert bár én élvezem, nyilvánvalóan sokan vannak, akik nem kívánnak nekem jót. Őszintén szólva nem vagyok meglepve

– olvasható a posztban, amiben az énekesnő emlékeztet, már majdnem egy éve felszabadult az apja gondnoksága alól, és a férje mondását idézve azt tanácsolta a követőinek, ne higgyenek el mindent, amit olvasnak.