Egy fodrász szerint rosszul mosunk hajat, megmutatta, hogyan kellene

Nem kéne az egész hajunkat besamponozni szerinte, hanem csak egy részére kéne koncentrálni.

Azt gondolnánk a hajmosás a világ legegyszerűbb dolga, csak bevizezzük a hajunkat, besamponozzuk, leöblítjük. Egy fodrász, Taylor szerint nem jól mossuk a hajunkat.

Egy Tiktok-videóban értekezik arról, hogy

nem kell besamponozni a hajunk minden egyes milliméterét, hanem csak a gyökerére kéne koncentrálnunk. Azt mondja, végül is inkább a fejbőrünket kell tisztítani, mint a hajunkat.

Mikor lemossuk a hajunkról, úgyis tisztítja a hajunknak azt a részét, amit nem samponoztunk be, állítja.

Arról is értekezik, hogy a víz hőmérséklete a langyostól a melegig megfelelő, a forró már nem, mert az kiszárítja a hajat, különösen télen. Az is fontos Taylor szerint, hogy mielőtt felvisszük a sampont, biztosan tiszta víz mindenhol a hajunk.

A videóban arról is beszél, hogy ő már egy hete nem mosott hajat, így most háromszor is meg fogja, pontosabban addig, míg teljesen rendes hab nem képződik a samponból. Csak ő tapasztalatból tudja, ennyi idő után neki háromszori mosásra lesz ehhez szüksége.

Miután leöblítette a haját, bebalzsamozza a haja közepét és végét, a maradékot pedig a fejbőrére kente. Általában hagyja pár percig, míg ki nem mosná a hajából.