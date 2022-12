Alicia Silverstone-ról pucér képek készültek egy állatvédelmi kampány miatt

Alicia Silverstone színésznő meztelenül, műbőrcsizmában pózol a PETA állatvédő szervezet legújabb kampányának fotóin: Silverstone azt mondja, soha nem meztelenkedik filmekben, tévében, klipekben, de a szervezet érdekében most megtette.

– idézi szavait a PageSix.

Akinek jó a memóriája, emlékezhet, hogy 2016-ban is volt már hasonló kampánya a PETA-val:

Fake news from PETA and Alicia Silverstone: Wearing wool costs sheep their skins. pic.twitter.com/lPuq5vYI8T

— Heather R. Higgins (@TheHRH) November 23, 2016