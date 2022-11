Akinek tüdeje van, lehet tüdőrákos – November a Tüdőráktudatosság hónapja

Vizsgáltassa ki magát!

„Nem dohányzom, nem lehet tüdőrákom!” E közkeletű tévhit miatt valószínűleg sokan nem fordulnak tüneteikkel időben orvoshoz. Pedig e súlyos betegség ‒ Európában és hazánkban is, ez a ráktípus okozza a legtöbb daganatos halálozást ‒ bárkinél előfordulhat, akinek tüdeje van. Mire figyeljünk? Mit tehetünk?

Mindenképpen gyanúra adhat okot, ha valakinél akár hetekig tartó, nem múló köhögés alakul ki, de a légzési problémák, fáradtság, mellkasi vagy vállfájdalom is felhívhatja a figyelmet arra, hogy valami nincs rendben. S bár a dohányosok valóban a nagyobb kockázatú csoportba tartoznak, de nem csak az ő betegségük lehet ez a daganattípus. A passzív dohányzás, bizonyos vegyszerek, az azbeszt, a légszennyezés mind kockázati tényezők, de a családi hajlam, s bizonyos kapcsolódó betegségek is hozzájárulhatnak a tüdőrák kialakulásához.

A Lélek-zet Egyesület a tüdőrákos betegekért és hozzátartozóikért ‒ Magyarországon az egyetlen, tüdődaganatosokkal foglalkozó egyesület ‒ novemberi, Vizsgáltassa ki magát! elnevezésű kampányával arra hívja fel a figyelmet, hogy a fenti tünetek jelentkezése esetén, illetve, ha a rizikócsoportba tartozunk, ne halogassuk az orvosi vizsgálatot. Az idő rengeteget számít, egy korai stádiumban levő tüdődaganat kezelése ‒ köszönhetően az új, innovatív terápiáknak ‒ jóval nagyobb esélyt, sokkal jobb prognózist ad a túlélésre, mintha előrehaladottabb állapotban fedezik fel az elváltozást.

S hogy mit történik, ha orvoshoz fordulunk? A tünetek alapján a háziorvostól kapott szakorvosi beutalóval különféle vizsgálatokat végeznek. A vér- és a többféle képalkotó vizsgálat után szövetmintavétel és ‒ bizonyos tüdőrákfajták esetén ‒ biomarker vizsgálat következhet. Ezek eredménye alapján állítják össze az egyénre szabott kezelési tervet.

A diagnózis közlése mind a beteg, mind a családja számára érzelmileg nehéz helyzet, de bármi is a vizsgálatok eredménye, a bizonyosság mindig jobb. A bizonytalanság, sok esetben egyre növekvő szorongást szül, ám ha kiderül, mi a baj, el lehet kezdeni a célra koncentrálni. A gyógyító csapat, a beteg és a családtagok egy rendszert alkotnak: mindenki működése hat a többiekre is. A családtagok abban segítsék a beteget, amire aktuálisan szüksége van. S ami elengedhetetlen: magának a betegnek is legyen terve, amiben segíteni tudja őt a környezete.