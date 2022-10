Videón, ahogy sínekre löknek egy férfit a New York-i metróban

Minden előzmény nélkül a sínekre lökte áldozatát egy férfi a New York-i metróban.

A biztonsági kamerák rögzítették az október 21-én délután 2:40 körül történt esetet: a támadó körülnéz, majd nekifutásból letaszítja a mit sem sejtő férfit, akinek csak a napszemüvege marad a peronon. Szerencsére a következő szerelvény beérkezte előtt a férfit kimentették.

A támadás áldozata egy 21 éves pincér, David Martin volt, aki kulcscsonttörést szenvedett az eséstől. Martin anyja a New York Postnak elmesélte, hogy fia épp a munkahelyére tartott, amikor történt az eset. A fiatalembert annyira megrázta az eset, hogy azóta nem meri elhagyni a lakást, már öngyilkos gondolatai is támadtak.

A támadót még keresik, a New York-i rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető beazonosításában.

Viewers discretion is advised

10-22 at the Wyckoff and Myrtle Ave train station a man pushes another man on the train tracks.

Lucky The man was not hit by a train. #NYC #SATURDAY #NewYorkCity pic.twitter.com/lzhjZQmOQi

