Szervizdíj nincs, ellenben Caprese saláta van Kylie Jenner 72 millió dolláros magángépén

A maradékot hazaviheti, pilóta úr!

Kylie Jenner magángépe, a Kylie Air is szerepet kapott családi realityjük, a The Kardashians legutóbbi részében. A 2020-ban 72,8 millió dollárért vásárolt repülőn van étlap és itallap is. Kendall Jenner kérte kölcsön testvérétől a magángépet, hogy többek között Hailey Bieberrel utazhasson.

Az ő fotóikról derült ki, hogy milyen ételeket lehet fogyasztani a gépen:

Caprese saláta,

Alfredo-csirke (ez egy tejszínes csirkeétel, tésztával), aminek gluténmentes változata is elérhető a gépen,

ázsiai csirkesaláta,

Kendall Jenner saját tequila-márkájából készült Margarita-koktél.

Jenner gépe körül elég komoly viták szövődtek a nyáron: