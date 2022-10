Ana de Armas után szabadon.

Szeptemberben debütált Ana de Armas főszereplésével a Marilyn Monroe életéről szóló film, a Blonde. A téma Kiszel Tündét is megihlethette korábban, ugyanis ő is a díva bőrébe bújva köszöntötte az októbert új naptárfotóján, amit meg is osztott a követőivel az Instagram-oldalán.

A múlt hónapban egyébként Gatsby volt a tematika.