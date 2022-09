Egy éve ilyenkor: Sose aludjunk meztelenül – figyelmeztetett egy orvos

Egy éve ezen a héten a meztelen alvásról szóló hírünk érdekelte leginkább az olvasókat. Anthony Youn arról kezdett el beszélni a TikTokon, hogy egy átlagos ember napi 15-25-ször szellent. Idézett egy tanulmányt, amely szerint ilyenkor minden alkalommal egy kis székletanyagot is kipermetez az ember, akkor is, ha éppen alszik. Youn felhívta a figyelmet arra, hogy a szűk alsó felfogja ezeket a részecskéket, ezért azt tanácsolta, hogy az ágytársunk kedvéért éjszaka is viseljünk alsónadrágot.

Jókora meglepetést okozott Szaszák Zsolt a Sztárban Sztár leszek! tavaly szeptemberi adásában. A színész egy Sia-dallal állt a zsűri elé, de olyan magasan énekelt, hogy Majka azt hitte, playbackről szól a szám. Szaszák énekesnőket is megszégyenítő produkciója végül továbbjutást ért.

Egy éve jó híreket közölt Michael Schumacher állapotáról Jean Todt. A Ferrari korábbi csapatfőnöke azt nyilatkozta, hogy a hétszeres világbajnok állapota a családjának köszönhetően lassan, de biztosan javul. Az időzítés nem volt véletlen, ugyanis ekkoriban mutatta be a Netflix a Schumacherről készült dokumentumfilmet.

Nyolc fertőzött androidos alkalmazást fedeztek fel biztonsági szakértők a Google Play áruházban. Az applikációk a Joker nevű kártevőt tartalmazták, amely titokban előfizetéses szolgáltatásokra iratkoztatta fel a tulajdonost. Az alkalmazások így alaposan meg tudták terhelni az ember pénztárcáját, de egyéb károkat nem okoztak.

Egy éve írtunk az úgynevezett napszélről. A Napból áradó töltött részecskék a Föld felé áramlanak, de bolygónk mágneses tere ezeknek a jó részét felfogja, így nem okoznak problémát. Előfordulhat viszont, hogy annyira erős a napszél, hogy napvihar lesz belőle, ekkor viszont már komoly gondok lehetnek, az ilyen vihar meg tudja bénítani az internetet. A kutatók szerint 1,6-12 százalék annak az esélye, hogy a koronakidobódásnak is nevezett vihar elérje a Földet.