Elmondjuk, mi történik a proktológusnál

Az egészség mindenki számára fontos. Bizonyos tünetek, panaszok és egyes rutinvizsgálatok örök tabutémának számítanak. Például elengedhetetlen, hogy a húgyúti rendszer és a reproduktív szervek, illetve a végbél egészségére is kellő hangsúlyt fektessünk. A férfiak többsége mégsem szívesen beszél urológiai és proktológiai gondjairól, tapasztalatairól, és ódzkodik szakértőhöz fordulni.

A viszolygás hátterében számos tényező állhat. Sokan szégyellik a kínos tüneteket, férfiatlannak hiszik az efféle problémákat, vagy úgy gondolják, hogy segítség nélkül is elmúlnak majd a panaszaik. Nem ritka, hogy a lehangoló diagnózis, a lehetséges fájdalom vagy a vizsgálat intimitásából fakadó félelem miatt vonakodnak orvoshoz fordulni. Lélekben banalizálják panaszaikat, így a halogatás miatt kezeletlen urológiai és proktológiai elváltozások akár súlyos következményekkel is járhatnak.

Az aranyérbetegség például négyből közel három felnőttet érint – írja a Mayo Clinic nonprofit amerikai egészségközpont. A rendellenesség a végbélnyálkahártya alatt található érpárnát érinti, amely – miután megduzzad – elmozdulhat, és akár a végbélnyíláson kívülre is kerülhet. Az állapotnak két fő súlyossági fokát különböztetjük meg: a belső, illetve a külső aranyeret. A rendellenességet több tényező is előidézheti. Nőknél a szülés a leggyakoribb kiváltó ok, férfiak esetében gyakran a nagy fizikai megterhelés okozza a problémát.

A kezeletlen aranyér nagyon kellemetlen tüneteket okozhat. Ezek idővel súlyosbodhatnak, ráadásul a terápia is egyre nehezebbé válhat. Az érpárna végül teljesen kifordulhat, olyankor már hagyományos módszerekkel nem lehet visszahelyezni. Ha a kitáguló és kitüremkedő erekben a véráramlás annyira lelassul, hogy a vér megalvad, trombotizált külső aranyér alakul ki.

A legfontosabb a betegség korai felismerése és kezelése. Természetesen a megelőzésre is szükséges hangsúlyt fektetni. Szerencsére ma már több kezelési módszer létezik. Az aranyér azonosításában és gyógyításában a proktológus segíthet.

Mi történik a rendelőben?

A proktológia az általános sebészet azon része, amely a végbél, a végbélnyílás és a vastagbél alsó szakaszának betegségeire fókuszál – írja a Healthline Media egészségi oldal. A terület szakértői az aranyér mellett számos rendellenességgel, köztük az irritábilis bél szindrómával és daganatokkal is foglalkoznak.

A proktológus először külsőleg vizsgálja meg a végbélnyílást, majd belsőleg tapintja ki végbelet, végül a panaszoktól függően különböző vizsgálatokat, így rektoszkópiát (végbéltükrözést), vastagbéltükrözést, illetve ultrahangos vizsgálatot rendelhet el. Az orvos a diagnózis felállítása után javasol kezelést.

Bár a vizsgálatok valóban intimek, a szakértők általában arra törekednek, hogy a helyzet a beteg számára a lehető legkevésbé legyen kellemetlen, illetve ne érezze magát elveszettnek, ezért közben folyamatosan kommunikálva elmagyarázzák a vizsgálat folyamatát és az abból származó előnyöket. Amennyiben bármely vizsgálat fájdalmat okozna, nem folytatják azt, hiszen az nemcsak a páciensnek rossz, de az orvos munkáját is megnehezíti.

A proktológiai vizsgálat a beteg részéről nem igényel különösebb felkészülést, ráadásul néhány perc alatt túl lehet rajta lenni.

