„Túl izgatott” volt, hogy 11 év után nyaralni mehet, még a felszállás előtt kidobták a gépről

Az lehetett a baj, hogy a Portugáliába tartó brit férfi alkohollal akarta tompítani az izgatottság érzését.

A 27 éves Ashley Crutchley a manchesteri repülőtérről ment volna nyaralni egy barátjával Portugáliába július 10-én este több mint egy évtizeddel az utolsó külföldi nyaralása után, de az utazástól nagyon izgatott lett, ezért innia kellett némi szeszesitalt, amitől végül úgy felöntött a garatra, hogy az utasszállító gép személyzete távozásra akarta bírni a vállalhatatlan viselkedése miatt.

A LADbible azt írja, először a személyzet kérte meg a részeg utast, hogy szálljon le, de rájuk nem hallgatott, és a kiérkező rendőröket is először sértegetni kezdte, majd követelte tőlük, hogy akkor legalább cipeljék helyette a poggyászát. Illetve az egyikőjüket meg is lökte, és még egy mentőst is inzultált.

Crutchley barátja annak ellenére járt pórul, hogy az ő viselkedésével nem volt semmi probléma: miután a részeg cimboráját leszállították, visszament pár rendőr, és megkérték, hogy ő is szálljon le a gépről, amire az utastársaik tapsviharral reagáltak.

A manchesteri bíróságon elhangzottak alapján az egyik légutas-kísérő közben átadta a rendőröknek a két fiatal vámmentesen vásárolt üveges vodkáját, melynek már a harmada hiányzott ekkor.

Az esti órákban induló RyanAir-gépre az ügyészség tájékoztatása szerint azután szálltak fel a rendőrök, hogy a pilóta értesítette az irányítóközpontot. Innen tovább ment a drót, a hivatalos szervek pedig a repülőn rögtön kiszúrták Crutchley ittas állapotát.

A részeg utas ügyvédje, Rodrigue Landu azt mondta, ügyfele „rendkívül sajnálja” a történtekért, és azzal magyarázta a dolgot, hogy „eluralkodott rajta” az alkohol. Crutchley egyébként büntetlen előéletű, és védője szerint nem akart bántani senkit, csak „túl izgatott” volt, hogy ismét nyaralni mehet.

Nagyon izgatott volt a nyaralás miatt – 11 éve nem volt nyaralni. (…) A mentőszolgálat munkatársának megtámadása inkább gondatlanságból elkövetett tett volt, mint szándékos bántalmazás. A vádlott részeg volt, és egyszerűen túlságosan izgatott.

Crutchley 320 font (152 ezer forint) pénzbírságot kapott, miután bűnösnek vallotta magát abban, hogy ittasan tartózkodott egy repülőgépen, és megtámadott egy mentődolgozót. Emellett 85 font (45 ezer) bírósági költség és 128 font (61 ezer forint) áldozati pótdíj megfizetésére kötelezték.