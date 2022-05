Ez lesz II. Erzsébet platinajubileumi ünnepségének hivatalos desszertje

Idén tartják II. Erzsébet platina jubileumának ünnepségét, a brit királynő immár 70. éve uralkodik. A jeles alkalomra versenyt hirdettek, hogy megválasszák, melyik finomság legyen az esemény hivatalos desszertje.

A BBC beszámolója szerint Jemma Melvin süteménye, egy citromos-amarettis trifle nyert, amit a királynő és Fülöp herceg esküvőjén felszolgált puding ihletett.

Here it is, the #PlatinumPudding just announced by the Duchess of Cornwall. The winning entry is a lemon swiss roll and amaretti trifle, created by Jemma Melvin. pic.twitter.com/Qvn2Dk4s5B

— Platinum Jubilee News (@Platinum2022) May 12, 2022