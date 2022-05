Elszabadult a pokol egy Manchesterből Amszterdamba tartó repülőn – Videó

Verekedés tört ki a KLM holland légitársaság egyik Manchesterből Amszterdamba tartó járatán május 5-én, csütörtökön. Mivel az indulatok a landolást követően szabadultak el, az incidens nem befolyásolta a repülést – írja a Manchester Evening News.

A verekedés utasok két csoportja között tört ki, a kapitány és a gép személyzete együtt próbálták megfékezni őket.

Another video – different angle – unruly passengers 🥊 fighting onboard @KLM flight from Manchester to Amsterdam. Dutch military police arrested 6 men from UK. One of them got slightly injured 🥊 pic.twitter.com/T2wsZJAlS4

— The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) May 5, 2022