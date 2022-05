Járai Kíra a nyitott házasságáról: Kifejezetten izgat, hogy a férjem biszexuális

Korábban már többször is nyíltan beszéltek Járai Máté és felesége, Járai Kíra, hogy nyílt kapcsolatban élnek. A házasságukról ezután számtalan interjúban meséltek a nyilvánosság számára, most ismét így tett Járai Kíra, aki Lakatos Levente műsorában járt. Elmondta, hogy szerinte fontos erről a témáról beszélni, hiszen számukra ez teljesen természetes és nem gondolja, hogy bármit titkolnia kellene.

Nemrég Járai Máté arról beszélt, hogy a férfiakhoz is vonzódik, felesége kicsit tartott attól, hogy mit szólnak majd ehhez az emberek, mert szerinte nem mindenki érti meg.

A mi kapcsolatunk szoros barátsággal indult. Ez engem izgatott mindig. Miért ne izgatna egy nőt a melegpornó, amikor ott két férfi van. Ha a saját pozíciómat nem érzem veszélyben, nem vagyok veszélyben. Amikor Máté felvállalta, hogy biszexuális, ettől azért tartottam egy picit, merthogy a melegek és a heterók körében is ez még elítélendőbb, mert nem tudja eldönteni, hogy akkor valójában meleg vagy hetero. Nem értették az emberek, hogy akkor most miért nem tudja eldönteni, meleg vagy hetero, meg akkor valójában nem is vállalt fel semmit. Mi azért vagyunk együtt huszonhárom éve, mert egy nyelvet beszélünk.