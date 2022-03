Sophie Turner stílusosan, az Oscar afterpartin mutatta meg terheshasát

Már nem sok lehet hátra a szülésig.

Sophie Turner és Joe Jonas nem azon híres párok táborát erősítik, akik szeretik világgá kürtölni a magánéletükben történő változásokat. Willa nevű kislányuk 2020 nyarán született, ám ők még a terhesség tényét sem erősítették meg – bár Turner egyszer csak nem vesződött már azzal, hogy a hasát takargassa.

Így történt ez most is, jó ideje a levegőben van ugyanis, hogy a Trónok harca színésznője a második gyerekével terhes. Bár ő maga nem erősítette meg, hogy várandós volna, nemrég félreérthetetlen lesifotók készültek róla, a minap pedig már feltűnő piros ruhában jelent meg a Vanity Fair partiján, a has felett húzott szettel pedig egyértelműen nem az volt a célja, hogy elrejtse vele a terhességét.