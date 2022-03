Exatlon Hungary All Star: Nagy Dani szerint a szokásosnál is többen eshetnek ki a játékból a héten

Szerinte még lesznek meglepetések a műsor során.

Újabb hét következik az Exatlon Hungary All Star évadában, melyben a játékosok ismét azon izgulhatnak, hogy melyikük kerül a veszélyzónába, és kinek kell végül távoznia a játékból. Nemrég Monoki Lehel bejelentette, hogy innentől kezdve szigorítanak a játékszabályokon, ugyanis nem egy, hanem két végjátékot vezetnek be egy héten, így akár ketten is kieshetnek a műsorból. A Kihívók csapatában küzdő Nagy Dani szerint ez még semmi, ugyanis azt sejti, hogy lesznek még keményítések a kieséssel kapcsolatban.

Ez a hét lesz a legmeghatározóbb az All Starban, mert múlt héten, az első végjátéknál tudatosult szerintem mindenkiben, hogy most besűrűsödnek a kiesők. Nem gondolnám, hogy ezen a héten ez nem így lenne, úgyhogy emiatt én a kettőnél is több kiesőt várok a héten

– fejtette ki a kamerának aggodalmát a versenyző. A jelenetben szerepel még csapattársa, Kása András is, aki elmondta, hogy legszívesebben a pályán lenni izgalmában.