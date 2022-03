Kirúgták az igazgatóhelyettest, miután egy gyerekkönyvből olvasott fel a másodikosoknak

Egy mississippi igazgatóhelyettest kirúgtak az iskolájából, miután a múlt héten felolvasott a második osztályosoknak a Szükségem van egy új popsira (I Need a New Butt) című gyerekkönyvből.

– mondta a WLBT-nek Toby Price (volt) igazgatóhelyettes. Főnöke erre azt mondta neki, akkor olvasson fel ő nekik.

Amazon dropped it off a few minutes ago. Not even a plain brown wrapper. Hearing that reading it to kids at a school got an assistant principal fired, geez. pic.twitter.com/rhK3lrMsFz

— urbie #shoestringARVR #NextAdventure #WeAreCUE (@urbie) March 5, 2022