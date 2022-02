14 éve külön szobában alszik a férjével, tökéletes a házasságuk

Az amerikai pár kapcsolata jobban működik, mióta nem egy ágyban töltik az éjszakát.

Tom Clark az interneten ismerkedet meg Chrissy-vel, 2008-ban házasodtak össze, azóta sülve-főve együtt vannak. Pontosabban, majdnem, hisz a utahi házaspár az éjszakákat külön hálószobában tölti – írja a Buzzfeed.

Clarkék már 14 éve nem alszanak együtt, de nem azért, mert valami bajuk lenne egymással, sőt, kapcsolatuk jobban működik, mióta nem egy ágyban töltik az éjszakát.

Chrissy a TikTokon is elmondta a történetüket, és bemutatott néhány képet a saját és férje hálószobájáról. A célja az volt, hogy az emberek kezdjenek el másképp gondolkodni a külön alvásról, vagy legalábbis beszéljenek róla.

A közösségi oldal felrobbant, szinte mindenkinek volt véleménye a témáról. Voltak olyanok, akik szerint része a házasságnak, hogy a férj és feleség egy ágyban aludjon, de sokan nem értettek ezzel egyet.

Egy felhasználó azt írta, hogy ő és párja is külön ágyban alszanak, és remekül működik a kapcsolatuk. Mások is támogatták, többen kiemelték, hogy a külön alvás miatt nem gond, ha valaki horkol, sokat hánykolódik éjszaka vagy késő estig szeret olvasni, mivel így nem zavarja a párját.

Clarkék akkor kezdtek külön ágyban aludni, amikor egy évvel a házasságkötésük után Chrissy beteg lett.

Sokat köhögten, ezért egyikünknek a kanapén vagy a vendégszobában kellett aludnia. Miután a köhögésem elmúlt, továbbra is külön szobában aludtunk, mert rájöttünk, hogy így sokkal jobban tudunk pihenni

– mondta a nő.

Chrissy-nek sötét szobára van szüksége, férje inkább a természetes fényben tud jól aludni, ráadásul horkol is. Több ágymatracot is kipróbáltak az évek során, de egyet sem találtak, ami mindkettőjüknek megfelelt volna. Mióta saját ágyuk van, jelentősen javult az alvásminőségük, és ezáltal a házasságuk is.

Minden este összebújunk az ágyban és együtt nézzük a tévét, de amikor eljön az alvás ideje, akkor ő szépen átmegy a hálószobájába aludni

– mondta a nő.

Chrissy hozzátette, hogy mindketten otthonról dolgoznak, együtt közlekednek a városban, együtt utaznak, közös gyerekeik vannak, tehát az idő nagy részét együtt töltik, így nem hiányzik nekik, hogy éjszaka is egymás mellett legyenek.

A külön ágyban aludni nem egyenlő a rossz házassággal. A férjemnek és nekem így egyszerre minőségi az ébrenlétünk és az alvásunk is. Nem hiszem, hogy furcsák lennénk emiatt, mi boldogok vagyunk így. Ha vannak párok, akik ezt fontolgatják, csak azt tudom mondani, hogy hajrá! A külön alvás miatt felértékelődik és sokkal különlegesebb lesz az együtt töltött idő is

–mondta a feleség.