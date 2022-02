A Hadid-nővérek pucér teremtés istennőkként tukmálják Donatella Versace táskáit

Vajon a kígyót a luxusholmi, vagy a tiltott gyümölcs érdekli jobban?

Donatella Versace nyerő reklámfogással jelentkezett a minap. A divattervező korábban is dolgozott már együtt a Hadid-nővérekkel, most azonban úgy döntött, az lesz a legjobb, ha a modellek nem viselik a ruháit, és mindössze a táskáival takarják el azt, amit a hajukkal nem lehet. A koncepcióban Bella és Gigi Hadid a teremtés istennőiként jelentek meg, kezükben a tiltott gyümölccsel, miközben a fiatalabbik nővér lábára a kígyó is feltekeredett.

A fotót eddig több mint 800 ezren lájkolták be Donatella Versace Instagramján, a kommentelők között pedig Emily Ratajkowski és Maluma is elismerését fejezte ki.