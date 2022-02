A vásárlás forradalma zajlik a szemünk előtt

Ha elkerülhető a sorban állás, miért ne intéznénk kényelmesen, online a bevásárlást? Az online vásárlás evolúciója a korábbi évtizedekben is szolgált érdekes mérföldkövekkel, az utóbbi években viszont még ezekhez képest is valóságos forradalom zajlik.

Ma már egyre inkább jellemző, hogy a vásárlásait az ember jobb szereti online, a kanapén ücsörögve megejteni. Napjainkban a technológiai fejlettség olyan szinten van, hogy az egész hetes bevásárlásokhoz is elég mindössze egy laptop vagy okostelefon, valamint megfelelő internetkapcsolat.

Az online vásárlás térhódításához a koronavírus-járvány is hozzájárult az elmúlt két évben, hiszen a korlátozások és a kötelező távolságtartások miatt a piac szereplői is arra kezdték ösztökélni az embereket, hogy érintésmentesen vásároljanak be, erre pedig a kínálati oldal is reagált. Ennek köszönhető, hogy ma már minden valamire való üzlet – az élelmiszer-áruházaktól kezdve a ruhaboltokon át a műszaki cikkeket árusító üzletekig – rendelkezik online felülettel, ahol az emberek úgy tudják elintézni a vásárlásaikat, hogy közben senkivel nem kell találkozniuk. Mindez még jó pár éve szinte elképzelhetetlen volt, nem is beszélve az online vásárlás evolúciójának korábbi szakaszairól.

Hogy mikor kezdődött ez az egész?

A szakértők legtöbbször a nyolcvanas évek elejét jelölik meg a folyamat kezdeteként. Ekkor, 1981-ben jött létre az a B2B (Business-to-Business) felület, ami egy utazási iroda több tucat ügynökét kötötte össze, akik letölthették a cég legújabb ajánlatait, hogy utakat foglaljanak az ügyfeleiknek. Egy évvel később pedig B2C (Business-to-Consumer) vonalon is beköszöntött a forradalom a Minitel, a mai internet elődjének megjelenésével, ami lehetővé tette, hogy az ügyfelek online vásároljanak.

A Minitel ugyanakkor leginkább francia földön volt elterjedt és sikeres, így a világ nem erre emlékszik elsősorban. Hanem

egy 72 éves Jane Snowball nevű brit asszonyra, aki 1984-ben a Tesco első online vásárlója volt.

Alig egy évtized telt el, és a technológia fejlődésének, illetve az eBay és az Amazon megjelenésének köszönhetően alapjaiban alakult át az emberekben az online vásárlásról alkotott kép. Ezeken a felületeken bárki eladhatott bármit, aminek legfőbb következménye lett, hogy megnőtt az igény az online vásárlásra. Egyre többen érezték úgy, hogy nem akarnak feltétlenül elmenni a boltig, ha valamilyen új terméket akarnak beszerezni. Ahogy növekedett az internet uralma és fejlődött a technológia, egyre többen látogatták az internetes üzleteket, amik így elérték ma is ismert formájukat.

Ma már ott tartunk, hogy lassan furcsa szemmel nézünk azokra a társainkra, akik a bevásárlást még mindig a hagyományos formában oldják meg. De nem is csoda, hogy egyre többen és többen akarnak online rendelni, hiszen a legtöbb eladó már olyan szintű szolgáltatásokat nyújt, ami sosem látott kényelmet kínál a vevőknek. Hiszen ha bárhol bármikor intézhető a bevásárlás sorban állás nélkül, és akár aznapi kiszállítással is lehet rendelni, ki akarná kihagyni ezt a lehetőséget? Sok idő is megtakarítható azzal, ha a kanapéról válogatunk a széles online kínálatból (nem csak élelmiszert, de akár játékot, könyvet, sportszereket, elektronikai berendezéseket, bármit), és közben még a környezetünket is kíméljük.

Ha mégsem tudjuk otthon várni a futárt, akár magunk is elmehetünk a rendelésünkért. Egyes szolgáltatóknál ugyanis arra is van lehetőség, hogy az áruház parkolójában vegyük át az összekészített bevásárlást az általunk kért idősávban.