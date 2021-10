Legalább naponta egyszer kellene csókolóznunk

Ha nem szeretsz annyira csókolózni, van egy rossz hírünk.

Úgy tűnik, muszáj odafigyelni a csókjainkra

A csókolózás is segít kiválasztani a számunkra legjobb partnert, és mint ilyen, fontos az életünkben. Annak ellenére, hogy jelentős – házasságokat, párkapcsolatokat befolyásoló – szerepe van, egy új kutatás arra világít rá: több felmérésre lenne szükség a témában. Mégpedig azért, mert úgy néz ki, hogy az utolsó szex közben történt csókolózás élménye rengeteget jelent a kapcsolat minőségére nézve. Fontossá válik feltenni magunknak a kérdést: csókolóztunk a legutóbbi szex alkalmával? Milyen volt az a csók? Egyáltalán milyen gyakran csókolózunk a kapcsolatban?

A csókolózás gyakorisága általában a házasságokban, hosszú távú párkapcsolatokban kerül előtérbe témaként, hiszen az ismerkedés fázisában vagy akár a kamaszkori első szerelmeknél még rengeteg a csók. A párkapcsolatokban a csókolózás mennyisége meghatározhatja a szexuális élettel való elégedettséget, de akár azt is, hogy magával a kapcsolattal mennyire vagyunk elégedettek. A Journal of Sex and Marital Therapy folyóiratban megjelent kutatás szerint a szex közbeni csókolózás mennyisége és minősége hatással van a női orgazmusra, és ráadásul arra is, hogy milyen gyakori a szex a kapcsolatban. A felmérésben 848 fő vett részt, a résztvevők körülbelül fele nő, fele férfi. Mindannyian elmúltak 18 évesek, és a közelmúltban legalább két évig tartó párkapcsolatuk is volt.

Túlnyomó többségük, azaz a 75 százalékuk házas volt a kutatás idején, 9 százalék pedig az eljegyzésnél tartott. A résztvevőket arra kérték, hogy válaszolják meg az alábbi kérdéseket, és osztályozzák 1-től 5-ig (1 = semennyire, 5 = sokszor) terjedő skálán: a partnerrel zajló legutóbbi szexuális élmény közben mennyiszer csókolta meg a partnerét; az elmúlt egy évben hányszor csókolta meg a partnerét? Feltettek továbbá kérdéseket az orgazmusról, a szex gyakoriságáról, a szexuális élettel, illetve a párkapcsolattal való elégedettségről. Kétféle csókra kérdeztek rá: a mindennapokban történő csókolózásra és a szex közben megélt csókolózásra.

Az eredmények szerint van összefüggés aközött, hányszor csókolózunk naponta és aközött, mennyire vagyunk elégedettek a szexszel, a párkapcsolattal. A nők esetében lényeges a rendszeres csókolózás a mindennapokban ahhoz, hogy szex közben eljussanak az orgazmusig.

Akkor leszel elégedett a kapcsolatoddal, ha többet csókolózol

Az is kiderült, hogy a kutatásban résztvevő férfiak esetében a szex közbeni csók gyakorisága közvetlen hatással van arra, mennyire elégedettek a szexszel és mennyire gyakran szexelnek a partnerükkel. Az is kimutatható a kutatásból, hogy a rendszeres szexuális élethez nagyon kell az is, hogy a mindennapokban csókolózzunk, és ez a férfiaknak is fontos, nemcsak a nőknek.

A csókolózás egyértelműen előrejelzi azt, hogy mennyire vagyunk elégedettek a párkapcsolattal, mennyire gyakori a szex a kapcsolatban.

Ez a kutatás pedig sokat segíthet mind a szakembereknek, mind pedig a pároknak abban, hogy hol kell változtatni a mindennapi szokásokon: ahhoz, hogy hosszú távon jól működjön a házasság/párkapcsolat, fontos, hogy naponta legalább egyszer csókolózzunk. Ez a csók ne csak egy puszi legyen, hanem olyan csók, amiben érzések is vannak, legyen hosszasabb, olyan, hogy közben megkívánjuk egymást. Egyáltalán nem baj, ha búcsúzásként reggel bevezetjük a tartalmas csókokat, ahogy az se hülyeség, ha elalvás előtt szánunk egymásra pár percet, és hosszasan megcsókoljuk egymást az ágyban.

A jó csók segíti tehát a vágyódást, hatással van a női orgazmusra, és arra is, hogy a férfiak mennyire gyakran vágynak a szexre a partnerrel. Minél ritkábban csókolózunk egymással, annál kevesebb lehet a szex a kapcsolatban, és annál kevésbé lehetünk elégedettek a párkapcsolatunk minőségével. Ez pedig fontos előrejelzője a félrelépéseknek, az érzelmi afféroknak vagy akár a tényleges szakításnak. Amilyen kis dolognak tűnik a csók, annál jelentősebb hatással lehet az életünkre.

