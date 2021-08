Titkoljuk a pornónézést a partnerünk elől

A múltbéli rossz szexuális tapasztalatokat és a maszturbálási szokásainkat titkoljuk a legtöbbet a párkapcsolatunkban. De mi történne, ha elmondanánk a társunknak? Erre is választ ad egy amerikai kutatás.

Feltehetően mindenkinek van olyan titka, ami a szexuális életét érinti, és amiről nem szívesen beszél a partnerének. Bár alapvetően fontos a házasságokban és a párkapcsolatokban a bizalom és az őszinteség, mégis, van olyan téma, amiben úgy érezzük, jobb, ha nem vagyunk őszinték egymással. Ilyen például a maszturbálás vagy a korábban szerzett szexuális tapasztalatok.

Kapcsolódó A maszturbálás egészséges és teljesen oké Mennyire egészséges a párkapcsolatban az önkielégítés? Hol van ebben a határ?

Mi az, amit titkolunk a szexben?

A Sexuality & Culture folyóiratban jelent meg egy amerikai kutatás arról, hogy mennyire is vagyunk őszinték, ami a szexet illeti. Bár a kutatás nem reprezentatív, mindössze 195 főiskolai hallgatót kérdeztek meg, mégis, az eredményeket tekintve hasznos információkat szolgáltat. Azt is megvizsgálták a kutatók, hogy a párkapcsolatra milyen hatással van, ha teljesen őszinték vagyunk, és elmondjuk a titkainkat. Az összesen 39 kérdésből álló online felmérés eredménye szerint a legtöbb férfi a pornográfia „használatát” titkolja, második a rangsorban az az elhallgatott tény, hogy korábban volt részük hármasszexben, a harmadik pedig, hogy érzelmileg megcsaltak egy másik embert (nem az aktuális partnert). A nőknél is szerepel a pornográfia használatának titkolása a partner elől, de az csak a harmadik leggyakoribb titok. Az első helyen sajnos annak titkolása áll, hogy szexuális erőszak áldozatai lettek; emellett sokan elhallgatják azt is, hogy érzelmileg megcsalták egy korábbi partnerüket, ahogy azt is sokan elrejtik, hogy élvezik a szexuális játékszerek használatát, valamint a BDSM játékokat is.

Abban eltérnek a felmérésben résztvevő férfiak és a nők, hogy miért titkolóznak a szexben: a nők többsége amiatt, mert fél, hogy a partnere nem érti meg őt. A férfiak pedig azért, mert úgy érzik, a társuk helytelenítené a szexuális cselekvéseiket.

Motiváló erő a titok megtartására – ahogy többen is írták a felmérésben –, hogy félnek attól, a partnerük esetleg elárulná másoknak a titkaikat, ami véget is vetne a kapcsolatnak. A résztvevő férfiakat és nőket végül arra kérték, hogy a partnerüknek mondják el egy-egy titkukat a szexben akár személyesen, akár üzenetben vagy telefonon. Az eredmény meglepő: a partnerek pozitívan fogadták a hallottakat, és a színt vallók megkönnyebbültek a beszélgetés után.

Jobb elmondani, úgy tűnik

Hogy mit titkolunk a szexuális szokásainkról, feltehetően életkoronként is változik. A pornónézés elhallgatása talán inkább a fiatal felnőttekre jellemző, a BDSM játékok vagy akár a szexuális segédeszközök használatával kapcsolatos titkolózás viszont az idősebb korosztályban is jelen lehet.

Az amerikai felmérés szerint a szextitkok nyilvánosságra hozatala egyik résztvevőnél sem okozott szakítást.

Ráadásul az is kiderült, hogy a titkok felfedése növeli a párkapcsolattal való elégedettséget. Eszerint inkább előnyös lehet a párkapcsolatra nézve az őszinteség, lehetséges, hogy a bizalom megerősödésével is együtt jár, ha beszélünk a szextitkainkról.

Ha pedig a partner valóban megőrzi a titkokat, nem él azokkal vissza, nem használja fel semmilyen vitában, az hosszú távon nagyon jó visszajelzés arra, hogy jó partnert választottunk. Érdemes végiggondolni, mennyi tehertől szabadulhatunk meg, ha képesek vagyunk elmondani egy-egy titkunkat a partnernek. A bizalmi légkört erősítheti, ha ez kölcsönös. A kutatásból ráadásul az is kiderül, hogy hasonló szokásokat és múltbéli élményeket titkolunk egymás elől, így még az is lehet, hogy pontosan ugyanazt a vallomást fogjuk viszonthallani.

Vannak azonban a szexet tekintve olyan információk, amiket mégsem ajánlott elmondani a partnernek. Tipikusan ilyen eset, amikor valaki a múltbéli partnerekről faggatózik, arra kíváncsi, hány emberrel volt szexuális kapcsolatunk. Vannak olyan férfiak és nők is, akik, ha meghallják a valós számot, ítélkeznek legbelül, és ez hatással lehet a viszonyukra, ugyanis ha valaki a múltbéli szexuális partnerekre féltékeny, az biztos, hogy a párkapcsolat romlásához vezet.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.