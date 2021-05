Új szolgáltatást vezet be a Decathlon a másképp képes vásárlóinak (X)

A 2018-ban debütáló Csendes nyitvatartás után most új szolgáltatást vezet be a Decathlon másképp képes vásárlóinak. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével (MVGYOSZ) közös szakmai munka után elindult VásárLÁSS elnevezésű szolgáltatás, mellyel a vak és gyengénlátó sportrajongók életén szeretnének könnyíteni.

A Decathlon által egyik kiemelten támogatott civil szervezet a LÁSS (Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete), melynek tagjaival több közös sporteseményt (futás, lovaglás, síelés, túrázás) szerveztek a cég munkatársai az elmúlt években, illetve – járványügyi időszakon kívül- évek óta velük közösen tartják a heti rendszerességű ingyenes fitnesz edzést, a Láthatatlan Fitneszt. A közös sportélmények után a cég újabb fontos lépést tett a látássérült vásárlók felé: 2021. április 7-től a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével (MVGYOSZ) együttműködve vezette be minden áruházában a VásárLÁSS elnevezésű szolgáltatást, mely a megfelelő sporteszközök beszerzésében segíti az érintetteket. Az ingyenes szolgáltatás során az üzletbe érkezéstől a távozásig biztosítanak személyre szabott tanácsadó segítséget a látássérült vásárlóknak, akiknek előzetesen csak annyit kell tenniük, hogy a Decathlon Ügyfélszolgálatán jelzik, melyik nap melyik áruházba szeretnének menni. A kapcsolatfelvételt megkönnyítendő a Decathlon egy vizuálisan akadálymentesített aldoldalt is készített, ahol az Ügyfélszolgálatuk minden elérhetősége egy helyen elérhető.

„Az előzetesen bejelentkezett vak, vagy gyengénlátó vásárlónkat a megbeszélt időpontban a bejáratnál várja az egyik kollégám, aki segít a termékek kiválasztásában, felpróbálásában és választ ad az esetlegesen felmerülő technikai kérdésekre is. Ez bőven túlmutat a termékek ismeretén, hiszen a legtöbb kollégánk amatőr vagy profi szinten űz egy-egy sportot, így hasznos tanácsokkal, tapasztalataik megosztásával is segíteni tudnak majd.„ – mondta el Gulyás Marianna, a Decathlon társadalmi felelősségvállalás projekt vezetője.

Németh Orsolya az MVGYOSZ szakmai vezetője szerint: „A szabadidős sport a vak és gyengénlátó emberek között is egyre többeknek jelenti a mindennapi élet részét. A rendszeres sportoláshoz általában szükségünk van ép látású segítőkre, legyen szó akár futásról, túrázásról, vagy tandemkerékpározásról, netán síelésről vagy falmászásról. Ennek biztosítása gyakran komoly szervező munkát követel meg tőlünk, így nagy könnyebbség, ha legalább a sportruházat és az eszközök megvásárlásához nem az ismerősök vagy családtagok segítségét kell kérnünk. Ráadásul a Decathlon munkatársainak hely- és termékismerete garantálja, hogy gyorsan megtaláljuk a keresett termékeket, amelyekről pontos és szakszerű tájékoztatást kaphatunk. Vannak helyek és helyzetek, amelyekben a látássérült embernek a leggyorsabb és legkézenfekvőbb a másik ember felkészült és az igényeire maximálisan reagáló személyes segítsége, amit még a legmodernebb technológiák sem lennének képesek helyettesíteni. Hiszek benne, hogy a sport összeköt, így abban is biztos vagyok, hogy a látássérült vásárlók és a jellemzően szintén hobbi sportoló áruházi dolgozók a VásárLÁSS szolgáltatás során találkozva könnyen és természetesen találnak majd közös témát és így újabb hidak épülnek ép látású és látássérült emberek között.”

„Társadalomért tett felelősségvállalásunkban kiemelt helyen áll az esélyegyenlőség megteremtése, legyen szó akár a sporteseményeinkről, a foglalkoztatásunkról, vagy a vásárlás élményéről. E területeken hatalmas segítséget jelentenek nekünk a civil és érdekvédelmi szervezetek tanácsai. A sokszínű és befogadó munkahelyi és társadalmi környezetért végzett munkánk elképzelhetetlen lenne szakmai támogatásuk nélkül.” – emelte ki Gulyás Marianna.

A cég nem először vezet be elsőként hasonló szolgáltatást az országban: 2018-ban az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) szakmai segítségével indult el a Csendes nyitvatartás, mellyel az autizmussal élő vásárlóknak és családjaiknak segítettek. Az AOSZ-szal folyamatosan monitorozták a fogadtatást és a szerzett tapasztalatok illetve a felmerülő igények nyomán módosítottak is rajta, így most minden hónap első hétfőjén délután 4 és 6 óra között csendesednek el az áruházak.