Megan Fox szerint Hollywood nincs tekintettel a terhes színésznőkre

Nem voltak kellemes élményei a terhessége idején.

Megan Fox elmesélte, mennyire frusztrálja, hogy Hollywood nem tudja kezelni a terhes és kisgyerekes anyukákat. Mindezt Kelly Clarkson beszélgetős műsorában mondta el, hogy menyire nem tartja tiszteletben a filmipar a nőket ilyenkor.

Főleg akkor nem, amikor terhes vagy, merthogy kamera elé kell állnod. Egy színész szempontjából a terhesség megbocsájthatatlan, hiszen egy ponton a pocakod miatt nem forgathatsz, olyan, mintha csak egy akadály vagy zavaró tényező lennél, és nem akarnak veled dolgozni

– mondja, majd azt is hozzáteszi, hogy a gyerek születése után is nehéz, mivel ilyenkor kevesebb idő jut a forgatásra. Elmesélte, hogy szülés után nyolc héttel már egy tévés műsort forgatott, ezért az anyaság mellett kénytelen volt azzal is foglalkozni, hogy visszanyerje az alakját a forgatásig, ami nagyon frusztrálta.