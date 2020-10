Elolvad az internet a lánytól, akit új főnöke kapott rajta, hogyan örül a munkájának

Reméljük, a későbbiekben is hasonló reakciókat vált majd ki belőle.

A georgiai The Spot Sports Bar and Grillhez jelentkezett egy fiatal nő dolgozni, és hát nagyon megörült ennek. Az étterem menedzsere osztotta meg az Instagram- és TikTok-oldalán azt a biztonsági kamerás videót, amin az látszik, mennyire is lett boldog a hírtől.

Dakara Spence felvételén látszik, ahogy a lány kicsit kijjebb sétál, és egy parkolóhelyen, ahol azt gondolja, nem látják, egy táncot lejtett. Majd, mintha mi se történt volna, tovább gyalogolt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon @dakara_spence által megosztott bejegyzés, Szept 29., 2020, időpont: 4:24 (PDT időzóna szerint)

A kommentek között feltűnt a lány is, legalábbis azt állítja kalaxxyy_, ő látható rajta. Aztán ő is feltöltötte a videót, amihez azt írta:

Annyira boldog és hálás vagyok, hogy lehetőséget adott nekem. Felhívott reggel és azt mondta, felvettem a tegnapi táncodat, és Úristen, felkapott az internet a TikTokon már több mint 20 millióan láttak.