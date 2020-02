Térképre tettük, hova repülnek az emberek Ferihegyről

Két évtized alatt megtriplázódott a budapesti reptér forgalma, a világgazdasági válsággal ellentétben viszont a Malév 2012-es csődje nem okozott számottevő visszaesést az utasok számában – a magyar szolgáltató „helyére” ugyanis szinte azonnal bejelentkeztek más légitársaságok.

2018-ra oda jutottunk, hogy csak Budapest és az Európai Unióban található repterek között több utas fordult meg, mint ahányan Magyarországon élnek, és úgy néz ki, egyelőre semmi nincs, ami a növekedésnek gátat szabna: decemberben írtuk meg, hogy 2019-ben a reptér átlépte a tizenhat milliós utasforgalmat, ami azt jelenti, hogy több mint egymillió utassal több járt a reptéren, mint egy évvel korábban – ez naponta 2800-zal több embert jelentett átlagosan.

Az Eurostat adataiból készített fenti grafikonunkon az is látszik, hogy míg 2005 után öt éven át azonos volt az EU-n belüli utasszám, addig az EU-n kívülre vagy onnan ide utazók száma másfélszeresére nőtt 2007-ről 2008-ra: az addig rekordnak számító 1,9 milliós utasszám hirtelen hárommillióra változott. És valószínűleg nőtt volna tovább, ám jött a válság, és a fontossági listán hátrasorolódtak a nagyobb nemzetközi utak, az uniós repülősek számának növekedése pedig egészen 2011-ig váratott magára, akkor haladta meg legközelebb a válság előtti szintet. (A két csoport számainak alakulása a diagramon a cím alatti legördülő listával külön is megnézhető.)

Frankfurtba és Párizsba utazunk a legtöbbször

A magyar fapados légitársaságot, a Wizz Airt 2003-ban alapították, ami az ábrán is szemmel látható változást hozott, leginkább az unión belüli utak esetében: míg 2002-re 3,4 millió utast mutat a statisztika, ez a szám az alapítás utáni évben már 4,7 millió, egy évvel később pedig már 6,2 millió.

Milyen Feri? A reptér mai területén a 19. században Mayerffy Ferencnek szőlőbirtoka volt, a városrészt róla nevezték el Ferihegynek, a repteret pedig később a városrészről. Liszt Ferenc nevét 2011-ben kapta meg, akkor volt ugyanis 200 éve, hogy megszületett a zeneszerző.

Az Eurostat gyűjt repterenkénti adatot is, így megnézhetjük, hogy 2001-től hova és hányan repültek Budapestről és Debrecenről – most főleg az előbbivel foglalkozunk, a hajdú-bihari megyeszékhely adatait a cikk végén találja majd. Az adatok között nem található meg a világ összes repülőtere, Budapest „fő partner reptereit” tartalmazzák a táblák, ezekből állítottuk össze az alábbi grafikát. Az adatok az adott repülőtérre tartó és onnan érkező utasokat is tartalmazzák.