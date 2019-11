Flörtölni a hosszú távú kapcsolatokban is ér

A flörtölésnek van célja, üzenete és fontossága. Nemcsak azok kiváltsága, akik most keresik a társukat vagy csak kalandokba bonyolódnának, hanem azoké is, akik hosszú évek óta együtt vannak. A házasságokban, hosszú távú párkapcsolatokban elmaradhat a flörtölés, pedig rengeteg előnye lehet ennek, igaz, kicsit másabb értelmet is kap, mint az egyedülállók életében.

A flörtölésről általában az ismerkedés fázisában beszélünk, akkor, amikor két ember randizgatni kezd egymással és benne van a levegőben a szex lehetősége. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor a flörtölés kizárólag az egyedülállók kiváltsága, azonban a hosszú távú kapcsolatokban, házasságokban is van szerepe, sőt, rengeteg pozitív hatással lehet a kapcsolatra. A hosszabb kapcsolatokban teljesen eltűnhet, átalakulhat, sokaknál csak akkor merül fel kérdésként, amikor a villamoson elkapják valaki tekintetét és egy mosollyal díjazzák, holott a partnerrel való flörtölés akár a harcokat is csökkentheti a háztartásban. Önbizalmat erősít Az évek óta tartó párkapcsolatokból kikophat a bókolás, az, hogy megköszönjük a másiknak, amiért reggel megfőzte a kávét és ágyba vitte. A mindennapok problémájával eltűnnek az ilyen fontos visszajelzések, tudatosan azonban tehetünk ez ellen. A flörtölés a kapcsolaton belül arra is alkalmas, hogy a partnernek visszajelzést adjunk arról, hogy fontos számunkra, hogy szeretve van a párkapcsolatban, házasságban. A szemkontaktus, a bókolás, a mosoly, a kacér pillantások, az érintés mind együtt beletartoznak a flörtölés fogalmába. A flörtölés igen összetett dolog, függ az egyén humorától, érzelmi intelligenciájától, a kreativitásától, a bölcsességétől. A szavak és tekintetek mellett a testbeszéd is komoly szerepet játszik a flörtölés technikájában, kétségkívül a verbális évődés a legbiztosabb jele annak, ha valaki flörtöl. Az intimitást erősíthetjük a flörttel A randizós időszakban azért flörtölünk, mert reménykedünk abban, hogy valamiféle szexuális cselekmény lehet belőle. Később azonban a házasságokban, párkapcsolatokban a flört megnyilvánulhat egy titkos saját nyelvként, olyan utalásokkal, amiket senki más nem ért, csak az a két ember. Lehet ez egy korábbi közös jó szexuális élményre utalás, esetleg olyan szavak, becenevek, amik kapcsolódnak a közösen megélt pozitív élményekhez. Ezekkel nemcsak azt mutatjuk meg a partnernek, hogy fontos nekünk és vonzónak tartjuk évek múlva is, hanem az egymás közti intimitást is erősítjük. Az intimitás nem egyenlő a szexualitással. A nem szexuális célú érintéseknek fontos szerepük van a flört folyamatában, de nem mindegy, hol és hogyan érintjük meg a másikat. A legkevésbé flörtnek nevezett érintés a vállveregetés és a kézfogás, és ami a leginkább vonzó, az az arc, az alkar, a derék érintése. Ezekkel kifejezhetjük a párkapcsolatban azt is, hogy szándékunkban áll továbbra is felvenni a kapcsolatot egymással, azaz megerősíthetjük a párkapcsolatot, és nemcsak egymás mellett élünk egy helyrajzi szám alatt. Csökkenthető a feszültség A viták, harcok a párkapcsolatokban normálisak, ezek (is) adják meg a párkapcsolat dinamikáját. Amikor a két ember vitázik egymással, amikor feszültség van, onnan tudjuk, hogy vége, hogy valamiféle érzelmi feloldódás lesz. Az ölelés vagy a humor például ilyen oldást eredményezhet, de a flört technikái is hasznosak: a már említett saját titkos nyelv segítség lehet, és az érintésnek is fontos szerep jut. Ezekből tudható, hogy a feszültségnek vége, a partner oldani szeretné, békülne. Bármilyen probléma megoldható, hogyha higgadtan képesek vagyunk megbeszélni és kifejezésre juttatni az érzelmeinket. Megkönnyebbülést jelezhet a partner felé a flört, egyértelműen azt mutatja, hogy már nincs gond. A szexuális életre is jó hatással van Az a bizonyos tűz idővel pislákoló lánggá alakul át sok párkapcsolatban, házasságban. Ennek rengeteg oka van, viszont a lángot fenntarthatjuk úgy is, ha tudatosan odafigyelünk rá. Amíg a kapcsolat elején a randizgatásokkal tettünk azért, hogy fenntartsuk az érdeklődést, ez elmaradozhat évek múlva. A flörtölés benne lehet a mindennapokban: a verbális évődés cseten például jó előjátéka lehet a szexnek, az újbóli randizásokkal pedig megteremthetjük azt a hangulatot, hogy a szex lehetősége benne legyen a levegőben. A randiknál érdemes úgy készülni, ahogy évekkel korábban, a kapcsolat elején tettük, azaz találkozzunk ott a helyszínen, ne együtt menjünk, öltözzünk fel, ápoltan várjuk egymást, jó hangulatban és tegyük félre a hétköznapi gondokat. Tudatosan legyünk újra férfi és nő. Üljünk szemtől szembe egymással, beszélgessünk arról, mit tisztelünk egymásban, mit szeretünk a másikban, bókoljunk és adjunk visszajelzést egymásnak arról, hogy fontosnak, értékesnek tartjuk egymást. A randizás közben szinte tudattalanul is előtörhet a flörtölés, a nőknél a testbeszéd egyértelműen utalhat a vonzalomra (haj cirógatása, ruha igazítása), a férfiaknál a mosoly, a nevetés, az érintések jelenthetik, hogy vonzónak tartják a partnert. A flörtölés tehát nemcsak a szinglik, tinédzserek és szeretők kiváltsága, hanem mindenkié. Az évek óta tartó kapcsolatokban a flört hiánya azt az üzenetet hordozza, hogy már nem vagyunk vonzóak, nem igazán érdekeljük a másikat, pedig lehet, hogy csak egyszerűen nem figyeltünk oda a kapcsolatra, ahogyan kellett volna. Az újbóli flörtöléssel, randizással a kapcsolaton lendíthetünk egyet, évek múlva is különlegesnek, vonzónak érezhetjük magunkat egymás mellett.