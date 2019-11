A pornónézés és maszturbálás általában a fiatal fiúk szexuális gondja, de a középkorúaknál is előjön mint probléma, például válás után, vagy a gyerekek születése utáni időszakban. Olvasói kérdésre válaszol szexuálterapeuta szakértőnk, és ha neked is van kérdésed a szexuális életeddel kapcsolatban, ha gondban vagy az orgazmussal, ha fáj, ha nem érzed teljesnek a szexet, akkor várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Három évig éltem párkapcsolatban, és eléggé megnehezítette az életemet a pornó. Tudtam, hogy tiszteletlenség a volt barátnőmmel szemben, de alig bírtam magam visszafogni. Már nem vagyunk együtt, egyedül élek, és intenzívebben van jelen a pornó. Szeretnék leszokni a pornónézésről. Hogyan tudom megszüntetni a pornó iránti vágyamat? Mit tudok tenni, amikor jön az érzés?

Az olvasói levél Krisztiántól érkezett hozzánk Facebookon, ő a harmincas éveiben jár és mondhatni klasszikus a problémája: a pornónézés felerősödhet szakítás után, ezzel együtt a szexuális élet teljesen el is tűnhet.

Mit lehet tenni?

A pornónézés és az azzal járó maszturbálás a függőség szintjéig is elérhet, ez abban nyilvánul meg, hogy az illető nehezen vagy egyáltalán tud uralkodni a vágyán. A megnézett pornó mennyisége növekedhet, egyre nagyobb ingerre van szüksége a kielégüléshez, ezzel együtt a pornó kategóriákban is az egyre bizarrabb témák lesznek érdekesek. Ha valaki azt érzi, hogyha nem néz egy bizonyos ideig pornót, vagy a pornónézésre tervezett időpontban nem tudja megkapni amire vágyik és ingerültté válik, idegesebb lesz a szokottnál, akkor nagy valószínűséggel pornófüggőségről beszélhetünk. A megvonás közben megélt érzelmek tehát a döntőek, amiről olvasónk is ír a levélben.

A pornófüggés is egyfajta függőség, amitől úgy lehet szabadulni, ha a helyét valamilyen másfajta függőség veszi át. Gyakori, hogy a pornót rendszeresen néző férfiak elkezdenek konditerembe járni és gyúrnak, emellett pedig jóval kevesebb pornót néznek. Azonban ez is egy kicsit csalóka helyzet, mert ugyan a pornó mennyiségéből visszavesz az illető, azonban a konditeremmel nem oldja meg a problémát, csak a tünetet csökkenti. Az ingerkerülés tehát ideig óráig működhet, de véglegesen nem oldja meg a problémát.

Egyedül, önállóan nem lehet szabadulni a pornó okozta függőségtől, ez is addikció. Ha valaki megvonja magától szándékosan, akkor a szorongás felerősödhet és valami más cselekvéssel pótolja majd, hogy a stresszt levezesse. Ez lehet akár drog, alkohol is.

A szakember segítsége nagyon fontos, viselkedésterápiával csökkenthető a mennyiség, vannak esetek, ahol teljesen meg is szüntethető. Van egy speciális módszer, amivel az agy olyan ingereket kap a szakember által vezetett terápián, hogy telítődik, és hosszú időre eltűnhet a pornónézés iránti vágy a mindennapokból. Ezt csak szakember tudja elvégezni, otthoni körülmények között önállóan nem fog működni. Vannak helyzetek, amikor ez a speciális módszer akár egy életen át kitarthat és vannak, akiknél visszatérhet a leküzdhetetlen vágy.

Általánosságban igaz az, hogy a XX. század emberének generációnként változó a szexuális élettel való problémája, a pornónézés pedig általában a fiatal férfiak gondja. Idővel tehát ez a szokás lejjebb hagy, bizonyos élethelyzetekben vissza-visszatérhet (gyerekek születése utáni szexmentes időszak például), majd újra eltűnhet. Az idősebb korosztályban a merevedési képesség megtartása válik a fő gonddá, a pornónézés pedig szinte teljesen el is tűnhet a mindennapokból. Olvasónk kérdésére tehát, hogy ő mit tud tenni, hogy leküzdje a vágyat a pornó iránt, röviden annyi, hogy önállóan semmit, mindenképpen keressen meg egy szakembert, hogy a későbbi párkapcsolataiban ez már ne legyen probléma.

