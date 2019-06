Imádjuk a török és görög tengerpartot, pedig vannak más jó helyek is

A legnépszerűbb nyári úti célok mellett érdemes néha a kevésbé ismert, de üdülésre ugyanolyan tökéletes helyeket választani.

Törökország, Görögország, Egyiptom – ha egyenként végigkérdeznénk a magyarokat, hogy ki hova utazik szívesen a nyáron, akkor ez a három ország biztosan benne a lenne a legnépszerűbb úti célok között. Itt ráadásul nem múló divatról van szó, ezek az országokat évek óta kedveljük, és ennek meg is van az oka.

Egyiptom egész évben sláger úti célnak számít, köszönhetően annak, hogy akár télen, akár nyáron megyünk, mindig jó idő van. További előnye, hogy Budapestről közvetlen járatok indulnak az egyiptomi üdülőhelyekre, az út 3 és fél órás. Rengeteg utas évről évre visszajár, főleg a búvárkodás és a napfény szerelmesei.

A török riviéra a fiatalok és a családok körében is vonzó. A városi, 3 csillagos hotelektől kezdve az 5 csillagos, minden igényt kielégítő hotelekig minden megtalálható a kínálatban.

A hotelek többsége all inclusive, illetve ultra all inclusive ellátást nyújt, így az odautazóknak szinte nincs is más dolguk, minthogy pihenjenek, fürdőzzenek és szórakozzanak.

Egy kicsit közelebb van, de ugyanolyan kedvelt Görögország is. A magyar utasok nagyon szeretik a görög vendégszeretet, ezért az se baj, ha teljes ellátás helyett apartmanos elhelyezést kell választaniuk önellátással. Persze vannak olyanok is, akik inkább a magasabb kategóriás hoteleket keresik. A távolság miatt a turisták a közlekedési eszközök közül is könnyebben választhatnak. Egyénileg, autóval és busszal a közelebbi görög partok is elérhetők, úgymint Sarti és Paralia környéke. Repülőre főleg azok ülnek, akik a szigeteken szeretnének nyaralni, például Zakinthoszon, Korfun, Krétán, Rodoszon, Kefalónián vagy Kárpáthoszon.

Bár télen kevesebben utaznak, de azért itt is akadnak slágerországok a magyar turisták körében: a hideg elől legszívesebben Thaiföldre és a Dominikai Köztársaságba menekülünk el, ezeket keresik a legtöbben.

Amit kevéssé ismernek

Vannak azonban olyan helyek, amelyek kevésbé ismertek, pedig semmivel se rosszabbak, mint a népszerűbb úti célok. Ilyen például Egyiptomon belül Marsa Salam, az ország tengerpartjainak legdélebbike, amely most már közvetlen járattal is elérhető. Egy igazi búvárparadicsom várja a turistákat, és mivel kevésbé ismert, a korallok itt a legérintetlenebbek az egyiptomi térségek közül.

Ugyanilyen rejtett kincs Montenegró tengerpartja, amely autóval és repülővel is elérhető, és jó minőségű hotelekben és apartmanokban lehet megszállni. Egy nyaralás alatt akár az egész partrészt be lehet járni, a városokkal öblökkel együtt. Érdemes elnézni Kotorba, Trivatba, Budvába, Sveti Stefanba és Ulcinjba is.

Ha pedig kifejezetten igényes utasok vagyunk és Európán belüli exkluzívabb úti célra vágyunk, akkor érdemes ellátogatni a képeslapokon látott azúrkék tengerpartokkal csábító Szardínia szigetére.