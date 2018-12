17 évet ült hasonmása helyett a börtönben, 310 milliót kapott érte

Richard Anthony Jones 17 évet töltött a rácsok mögött egy olyan bűntényért, amit nem is ő követett el, hanem a hasonmása. Most kárpótlásként 1,1 millió dollárt, 310 millió forintot kap Kansas államtól – írta a CNN.

Jonest tavaly engedték ki a börtönből, augusztusban kérvényezte a kárpótlást, amit viszonylag gyorsan meg is ítéltek neki. Illetve azt is indítványozta, hogy nyilvánítsák ki hivatalosan is ártatlanságát.

Azért csak augusztusban tett ezért lépéseket, mert Kansasban csak idén szavazták meg a téves elítélésről szóló jogszabályt, ami alapján meg lehet ezt tenni.

A férfit 1999-ben egy nő áruházparkolóban való kirablásáért ítélték el. Annak ellenére, hogy

elég szilárd alibije volt: a támadáskor ugyanis egy születésnapi partin vett részt, amit többek is igazoltak.

Mégis elítélték, mert a megtévesztésig hasonlított a valódi elkövetőre.

A szemtanúk egy világos bőrű spanyol ajkúnak vagy afroamerikainak írták le az elkövetőt. A rendőrség felkeresett az ügybe belebonyolódott sofőrt is, aki elvezette őket az igazi elkövető, Ricky Amos házához, Ricknek is nevezte az elkövetőt, a letartóztatási fotókat is megmutatták neki, amiken a Richard és Rick nevű emberek szerepeltek, és rámutatott (az egyébként büntetett előéletű) Richardra, de ott is, és később a per alatt is végig Ricknek nevezte. Közben pedig Jones igazából barátnője születésnapi buliján volt.

Az alibije azonban nem győzte meg a hatóságokat, és súlyos rablásért elítélték (a nő a rablás közben a földre is került), 19 évre ítélték el.

Az eredeti elkövető elfogását viszont nem adta fel az Innocence Project (Ártatlan Emberek) csapata, és felkutatta Ricky Lee Amost, aki annyira hasonlít Jonesra, hogy a szemtanúk is elbizonytalanodtak, biztos Jonest látták-e a bűnténynél. A bíró emiatt szabadlábra is helyezte végül Jonest. Amos ellen viszont már nem lehet vádat emelni, mert elévült az ügy.

Az Innocence Project vezető ügyédje azt mondja, Jones nem haragszik Amosra, mert nem ő tehet arról, hogy mi történt, de azért csalódott, hogy nem vallotta be.

Kiemelt kép: Kansas Department of Correction