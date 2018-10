Modern család, akkor és most

2009 szeptemberében indult a Modern Family, ami itthon először sajnos a Rém modern család címet kapta a benne szerepelő Ed O’Neill miatt, de hálistennek egy ideje már itthon is csak Modern családként ismerik a nézők. Nemrég mutatták be a sorozat tizedik és egyben utolsó évadának első részét, így épp itt az ideje megnézni, ki mennyit változott az elmúlt kilenc évben. Nyilván látványos lesz a dolog, mert a legtöbb szereplő gyerekként kezdett a sorozatban, mára azonban már a legtöbben 18 évesek is bőven elmúltak.

Ty Burrell/Phil Dunphy

Ty Burrell szerencsés alkat, mert szinte csak a szakállán látszik az elmúlt tíz évben felgyülemlett pár ősz szál.

Julie Bowen/Claire Dunphy

Nem az övé a legizgalmasabb magánélet a celebek közt, de azt tudni lehet róla, hogy épp válik férjétől, és hogy nagyon jól utánozza kolléganőjét, Sofía Vergarát.

Sarah Hyland/Haley Dunphy

Sarah Hyland az évek során nagyon szép szemöldököt növesztett, és talán ő profitált a legtöbbet eddig a sorozatból: rengeteg filmszerepet kapott, még akkor is, ha azok olyan bénázások lettek, mint a Dirty Dancing elrontott utánlövése. Nemrég beszélt először arról, hogy tinédzserként megerőszakolták.

Ariel Winter/Alex Dunphy

Ariel Winter a sorozat szemüveges okoskáját alakítja, aki visszafogottan öltözködik és visszafogottan viselkedik. Ezzel szemben Winter az életben közel sem visszafogott ruháiról ismert, sőt. Ezen kívül pedig amiatt írtak róla egy időben a lapok, mert 17 évesen mellkisebbítő műtétje volt.

Nolan Gould/Luke Dunphy

Tízévesen kezdett a sorozatban, ami azt jelenti, hogy már 19 éves a Modern család hülyegyerekét alakító színész.

Sofía Vergara/Gloria Delgado-Pritchett

Sofía Vergara nem sokat változott az elmúlt közel tíz év alatt, csak annyit, amennyit a fodrásza alakított a hajszínén. A 46 éves színésznő egyébként ismerheti azt a varázsigét, ami miatt Jennifer Lopez is úgy néz ki, mint húsz évvel ezelőtt.

Ed O’Neill/Jay Pritchett

Ed O’Neillt nagyon nem kell bemutatni egy olyan országban, ahol Bud Spencernél és Terrence Hillnél csak Al Bundy-nak van nagyobb kultusza. Egyébként idén volt 72 éves.

Rico Rodriguez/Manny Delgado

A sorozatban Vergara fiát alakító Rodriguez 11 éves volt az első rész idején, ami azt jelenti, hogy most már húszéves is elmúlt.

Eric Stonestreet/Cameron Tucker

Pont ez a szemüveg hiányzott a színész arcáról, hogy legalább valami minimális változást meg lehessen említeni a külsejével kapcsolatban.

Jesse Tyler Ferguson/Mitchell Pritchett

Igen, ő is tudja a varázsigét, vagy azt, hogy miként tudja magát tartósítani, mert bár a fenti két kép kilenc év különbséggel készült, mégis úgy tűnik, mintha csak pár perc telt volna el köztük.

Aubrey Anderson-Emmons/Lily Tucker-Pritchett

Ha valaki tényleg nagyon öregnek akarja magát érezni, elég ha csak annyit tud, hogy a Lily-t alakító Aubrey Anderson-Emmons is már elmúlt 11 éves.

És itt az egész családról egy kép nem sokkal a sorozat indulása után:

A fenti képen látható egy év körüli kislányt egyébként még nem Aubrey Anderson-Emmons alakította, ő ugyanis csak 2012-ben csatlakozott a stábhoz, ahogy a cikk címe feletti coverfotón látható, Joe Pritchettet alakító Jeremy Maguire is csak 2015 óta szerepel a sorozatban.

Kiemelt kép: Instagram/ABC/Modern Family