Így őrizhetjük meg a nyugalmunkat az iskolakezdés idején is (X)

Sokak számára ismerős lehet a helyzet, amikor a hétvégén, a szabadság alatt vagy munka után a fotelben hátradőlve különösebb ok nélkül is kényelmetlenül érezzük magunkat a bőrünkben, „befeszülünk”. Ha pedig félvállról vesszük, ez a stressz okozta feszültség tartóssá válhat, vagyis hosszabb távon a kényelmetlenség mellett komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet, a szív- és érrendszeri problémáktól az emésztési panaszokig. Augusztus végén, az iskolakezdés idején a tünetek erőteljesebbé válhatnak: nem elég, hogy helyt kell állni a munkában, de a tanszerek utáni hajsza is a nyakunkba szakad, ráadásul a gyereket is vissza kell szoktatni az iskolaidő napi rutinjába. Ahhoz, hogy ilyenkor is megőrizzük a „hidegvérünket”, jobban oda kell figyelnünk testünk jelzéseire.

Non-stop pörgés, állandó fáradtság érzés Amikor extra terhelésnek tesszük ki magunkat, és a napunkat telezsúfoljuk elintéznivalókkal, akkor folyamatos „készenléti állapotban” vagyunk. Érzékszerveink kiéleződnek, azonnal és hevesen reagálunk a minket érő környezeti ingerekre. Ez azonban egy olyan felfokozott állapotot eredményez, ami jelentősen felgyorsítja az idegrendszer és a szervezet kimerülését. Ilyenkor gyakori, hogy lefekvés után se tudunk kikapcsolni, és órákig forgolódunk álmatlanul az ágyban. Az ennek nyomán kialakuló akut fáradtság csökkentheti a koncentrációs képességet, ronthatja a munkahelyi teljesítményünket, és még feledékenyebbé is válhatunk. Mindezt pedig környezetünk gyorsan megérzi, így rányomhatja a bélyeget a társas és családi kapcsolatainkra. Kezeljük tudatosan Ennek ellenére sokan elintézzük annyival, hogy az állandó feszültség a mindennapok velejárója, végül pedig már meg sem tudjuk mondani, miért érezzük magunkat rosszul. A kezelés alapja, hogy figyeljünk testünk jelzéseire, és tudjuk, mikor kell szünetet tartani. Embere válogatja, kinek és milyen hétköznapi tevékenység segít a feszültség oldásában, de vannak közismerten hatásos praktikák. Bizonyos lassú, de intenzív mozgásformák, mint például a jóga, segíthetnek, mert a test átlevegőztetésén alapulnak, ami igen nyugtatóan hat az elmére. A lefekvés előtti olvasás ugyancsak eltereli a figyelmet a napi bajokról, kíméletesebb a szemekkel, mint a telefon nyomogatása, és segít, hogy kicsit megfeledkezzünk a taposómalomról. Érdemes odafigyelne arra is, hogy változatosan, legalább napi ötször étkezzünk, de egyszerre csak kisebb adagokat, hogy egyensúlyban tartsuk a vércukorszintünket, és hogy egyszerre ne terheljük túl a szervezetünket. Hívjunk segítségül természetes eredetű megoldásokat A gyógynövények közül legendásan hatásos a levendula és a citromfű, amelyeket teaként fogyaszthatunk, de kádfürdő összetevőiként is bevethetjük őket. A feszültség kezelésére évszázadok óta használják a macskagyökeret, a golgotavirágot és a komlót is, illetve az ezek keverékéből nyert kivonatokat. Ezek a gyógynövények a természetes eredetű megoldást nyújtó TEVA Valeriana termékcsalád alapvető összetevői. Nappalra a gyógynövény kivonatokat tartalmazó Valeriana Relax étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula (30x, 60x)* ajánlott, amelynek hatóanyagai hozzájárulhatnak a lelki egyensúly és a kiegyensúlyozott idegállapot fenntartásához stressz, illetve fokozott megterhelés esetén. Éjszakára pedig a szintén gyógynövény kivonatokat tartalmazó Valeriana Night Forte étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula (30x)*, ami emelt macskagyökér-kivonat tartalmával hozzájárulhat a nyugodt, pihentető és egészséges alváshoz. Valeriana * Forgalmazza Teva Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13. Az étrend-kiegészítő használata nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

