„Hogyan nyújthatnám el a magömlés bekövetkezését?”

Olvasónk levelet írt nekünk, szeretné, ha kicsit tovább tartana a magömlése és utána ne érezné magát extrém fáradtnak. Íme a Kérdezd a szexterapeutát! újabb része.

Három éve párkapcsolatban élek, és most is, de korábban is problémám volt azzal, hogy elnyújtsam a szeretkezést. Nincs korai magömlésem, de szeretném, ha nem 5-10 percig bírnám, hanem tovább. Jelenleg úgy zajlik a szexuális életünk a barátnőmmel, hogy igyekszem őt a csúcsra juttatni, majd utána én következem: vagy behatolással, vagy kézzel, és sajnos igen hamar bekövetkezik a magömlésem. Utána fáradt vagyok, nincs energiám semmire, és csak aludni szeretnék. Hogyan tudnék ezen változtatni?

Az olvasói kérdés a Kérdezd a szexterapeutát! bloghoz érkezett Ernőtől, az egyik leggyakoribb szexuális problémáról. Hogyan hangolható össze a férfi és a nő szexuális izgalma a szerelmeskedéshez? Ehhez segítség lehet a magömlés elnyújtása, amit meg lehet tanulni, azonban komoly gyakorlást és kitartást igényel.

A magömlés nem egyenlő az orgazmussal a férfiaknál

A magömlés elnyújtásának többféle módszere is van, az egyik a karezza, azaz a magömlés nélküli szeretkezés, a másik pedig a percekre osztott kondicionálás: akár egy teljes órán át bírhatja a pasi, ha nagyon szeretné. Mindkettőt ugyanúgy lehet megtanulni, először a pornót és a rendszeres maszturbálást muszáj elhagyni. A kontrollt párban és egyedül is ajánlott gyakorolni azoknak, akik szeretnének akkor elélvezni, amikor ők akarnak

Értelemszerűen azok, akik maszturbálással két perc alatt kielégülnek, nehezen lesznek képesek félóráig szerelmeskedni, így a maszturbálás elnyújtása az első lépés a magömlés kontrolláláshoz.A legtöbb férfi magömlés után úgy érzi, szinte minden életerejétől megfosztották, pihenésre, alvásra van szüksége de azonnal. A keleti tanok azt állítják, hogy egy bizonyos technika megtanulásával kettéválasztható az agyban a magömlés és az orgazmus érzése (ezzel együtt spirituális tartalmat is adnak ennek), így képes lehet a férfi arra, hogy magömlés nélkül élje át a gyönyört. Az, hogy a magömlés elmarad, nem jelenti azt, hogy a férfi nem élvezi a szerelmeskedést, egyszerűen csak annyi történik, hogy képes kontrollálni a saját testét. Ennek rengeteg előnye van.

Egyrészt a férfi és a női test másmilyen tempóban éri el azt az izgalmi állapotot, ahonnan az orgazmus idővel megtörténik: a nőknek általánosságban több idő szükséges, ezért is jó és szükséges az előjáték. Másrészt amikor a férfi kontrollt gyakorol a pénisze felett, képes és tudja is, hogy ő irányítja a magömlését és a merevedését, nincs kiszolgáltatva a péniszének. A szégyenérzet és a félelem a teljesítménykényszere miatt elillan, és valóban csak az élvezet az egyetlen, aminek végre átadhatja magát.

Lépésről lépésre

A pornó, a maszturbálás elhagyása után 2-3 héttel a következő szintre léphetünk, és elsajátíthatjuk a technikát. Ez egyfajta maszturbálás, a feladat lényege, hogy bármilyen más simogatással, amit nem ismer a pénisz, és nem reagál rá azonnal, átszoktassuk az ingert. Azaz, ha valaki gyorsan és erősen szorítva maszturbál, akkor lágy simogatással kerülje a megszokott ritmust és mozdulatot. A kitörés érkezése előtti pillanatban minden mozgást azonnal abba kell hagyni. A lankadt állapot után ismét nekifoghatunk a feladatnak, és bár kicsit lehangoló lehet, de hasznos, ha van egy stopper óra is a közelben. Maximum 2-3 ilyen majdnem magömlésig jusson el a gyakorló, és heteken keresztül ismételgesse, amíg legalább 20 percig is képes a pénisz a magömlés érkezéséig várni.

Ezt partnerrel is ajánlott kísérletezni, együtt kicsit máshogy alakul a gyakorlás. Heteken keresztül legalább heti kétszer a partner végezze a pénisz masszírozását, simogatását, ruhában, mellőzve a csókolózást és másmilyen érintét. Fontos, hogy ezekben a hetekben sajnos neki is le kell mondania a közös szeretkezésről, az orális szexről is, de csak így érhető el a cél. Amikor a férfi érzi, hogy mindjárt elélvez, ha képes, jelezze a partnerének, aki ebben a pillanatban hagyja abba a pénisz masszírozását. Ha a férfi képes rá, a legjobb az lenne, ha saját maga az alábbi kényelmetlennek tűnő módszerek közül választana egyet az izgalma visszahúzására:

hideg-jeges vizes törölközőt tesz a péniszére, hogy csökkentse az izgalmat (ez legyen az ágy mellett),

ujjaivel erőteljesen nyomja meg a herezacskó és az ánusza közötti gátat,

elszorítja a péniszét a makk alatti résznél,

megkéri a partnerét, hogy amikor jelez, a nő a körmeit nyomja bele enyhén a péniszbe, elterelve a figyelmet a magömlésről.

Ezeken kívül számos más módon is vissza lehet húzni a gerjedelmet, vannak, akiknél például a könyökhajlat erőteljes nyomása vált be, és vannak, akiknél a fanszőrzet húzogatása. Mielőtt még bárki kikelne magából, ezek csak átmenetileg szükségesek, amíg az agyban az orgazmus és a magömlés addig megszokott reflexét felülírják az új élmények. Idővel elég lesz csak a jeges vizes törölközőre vagy a pénisz erőteljes nyomására gondolni szex közben, és máris távolabb kerülhet a férfi a magömlés pillanatától.

Ha a pénisz masszírozgatásának időszaka és a magömlés elkerülésének technikája már jól megy, a szeretkezés élményének átszoktatása a következő lépés. A páros gyakorlati feladatoknál szinte bármit lehet, kivéve a misszionárius pózt, az orális szexet és a korábban megszokott mozdulatokat. Ha behatolás közben a férfi érzi, hogy közeledik a tetőponthoz, álljon meg és várja meg, amíg lankadni kezd, majd lassú mozdulatokkal folytassa, vagy csúsztassa ki a hüvelyből lassan, és csak ölelkezzenek egymással szemben fekve. Ha néha-néha gyakorlás közben mégis bekövetkezik a magömlés, az normális, a kitartó gyakorlással ezek valóban eltűnnek, és a férfi száz százalékig képes lesz uralni a magömlését.

A gyors és biztos kielégítés helyett a finom, gyengéd mozdulatoké a főszerep. Akinek egyedül nem megy, érdemes szexuálterapeuta segítségét kérni, a szakértő légzéstechnika megismertetésével és a PC izmok tornáztatásával is kiegészítheti a terápiát, amik igen hasznosak a gátlásmentes, felszabadult szerelmeskedéshez.

Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az stterapia.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

Szexuálterapeuta szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta