Cinthya Dictator: Én egy alacsony költségvetésű lány vagyok

Cinthya Dictator hat év után úgy döntött, szakít a bulvárral mondván, személyiségével eddig is nehezen fért össze a sok súlytalan figura. Idén diplomázik a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen médiadesign szakon és meglehet, többé sose látjuk őt televíziós műsorban. Interjú.

Fogsz most hazudni?

Száz százalékosan őszinte ember vagyok, bízom benne, hogy ehhez ebben az interjúban is tartani tudom magam. Ha olyan kérdést teszel fel, amire nem akarok válaszolni, akkor inkább nem mondok rá semmit.

Őszinteség az öndizájnban — ez a diplomamunkád címe. Hét éve vagy celeb, ezalatt egyszer sem állítottal valótlant a kamerák előtt?

Nem.

Testidegen szituációkban azért részt vettél?

A szórakoztatómédia mindig megköveteli, hogy a szereplőivel történjen valami. A valóság ennél ingerszegényebb.

Vagyis ferdítettél, ha kellett. Mi volt legkényelmetlenebb tévés szituációd?

A Nagy Duett. Nem akartam a dzsungeles dalt, nem tetszett a jelmez sem. Semmit nem akartam, ami ott történt. Életem legtrashebb élménye volt. Azt biztos, hogy nem csinálnám újra.

Mit éreztél közben?

Iszonyú nagy szégyent. Utána két hónapig nem mentem az utcára. Depressziós lettem.

Szerintem az Édes Élet trashebb, mint a Nagy Duett.

Lehet, de az Édes Életben mégis jobban meg tudtam mutatni magam. A Nagy Duett viszont csak egy hatalmas kompromisszumról szólt. Pedig tudtam volna olyan showt kitalálni, amivel tudok azonosulni és emelt fővel távozom.

Volt, hogy a pároddal, Varga Viktorral színlelni kellett, hogy minden oké, pedig épp fasírtban voltatok? Esetleg fordítva?

Nálam inkább az volt kérdés, mennyire tudom megélni a mesterséges helyzeteket. Mi ketten mindig képesek voltunk belelovalni magunkat bármibe. Bármi konfliktust a háromszorosára tudtunk hevíteni, és a végén valóban összevesztünk.

Akkor ti a műsorkészítők álmai voltatok.

Szerintem igen, hiszen valós érzelmeket produkáltunk mindig, minden helyzetben. Bár olykor jobban kellett volna kontrolálni magam.

Megfordultál olyan produkcióban, ahol azt kérték tőled, hogy hazudj?

Persze.

Hallhatnék egy példát?

Még a rózsaszín hajammal szerepeltem egy műsorban, amiben tapintatlan, bunkó karaktert kellett hoznom. Lehet, akkoriban a külsőm erre engedett következtetni, mégis lemondtam a forgatást. Műsorcímet inkább nem mondanék.

Hazudósként ma népszerűbb, sikeresebb lennél?

Mindig is egy réteghez szóltam. Ellentétben például Iszak Esztivel és Kulcsár Edinával. Nekem a közösségi oldalaimon sokkal kevesebb követőm van, mint nekik. Én viszont inkább stabil követőkre vágyom, akik értik, amit képviselek. Ha jobban besimultam volna a trendbe, több márka hirdetne velem, nagyobb eléréseim lennének. Viszont nem érezném jól magam a bőrömben.

Akarsz még egyáltalán televíziós műsorban a szerepelni?

A földön csúszó-mászó, az arcomat sárral dobáló műsort ma már nem vállalnám.

Mert?

Ezeket a forgatásokat végigsírtam, mert elveszítettem méltóságomat. Egyszer pszichológust akartak hívni hozzám. Szerencsére végül nem volt rá szükség.

A pénz miatt csináltad?

Nyilván mérvadó az anyagi aspektus, mivel ma Magyarországon képzőművészetből megélni nehéz, viszont a saját projektjeimet is finanszírozni kellett, és az élet sincs ingyen. De persze alapjáraton is exhibicionista vagyok, vonz a szereplés.

Azzal a karakterrel, ami igazán vagy, melyik országban tudtál volna jobban befutni?

Ha több teret kapnék megmutatni magam és nem csak cirkuszi bohócnak alkalmaznának, akkor itthon is sokkal megbecsültebb pozícióban lennék. Luxemburgban volt fotókiállításom, már ott is másképp kezeltek engem. Más volt az emberek hozzáállása a művészethez. Berlin is ilyen.

Amerika?

Ott rengeteg tehetséges ember él, és nem vagyok annyira kiemelkedő, hogy meghódítsam az országot. Egyébként Magyarországon sem vágyom hatalmas tömeget vonzani. Megelégednék azzal, ha megtalálnám az én kis közönségemet.

Itthon sokan Varga Viktor barátnőjeként ismernek. Az amerikai sztárok közül kit fogadnál szívesen pasidul?

Hát, olyat, aki él és szeretem, talán Marylin Manson.

Izomellenes vagy?

Egyszer már volt izmos palim.

Mi újság a mackótestűekkel, akik nem hőt vonnak el, hanem inkább leadnak?

Az androgün típus tetszik. A kicsit feminin fiúk.

Miért vágysz nőies férfiakra?

Szexuálisan vonz a földönkívüli megjelenés.

A lányok is vonzanak?

Egyáltalán nem. Lányos fiúkról beszéltem.

Piszkálnak azzal, hogy sovány vagy?

Megesik.

Megfejtettelek: sok nővel ellentétben te mindig kicsinyítő műtétet végeztetsz magadon.

Ez jó.

Sok munka van a kicsiségben?

Semennyi. Egyszerűen nem szeretek enni. Gyomorszájszűkülettel születtem, meg is műtöttek, felvágták a hasamat. Igazából egész gyerekoromban nem volt fontos az evés. Így kezdtem az életet.

A Bloody Mary-ben a zeller főfogást jelent neked?

Utálom a zellert. Egyébként az emberek sokkal többet esznek, mint amennyire szükségük van. Egészséges vagyok, a vérképem tökéletes.

Amikor megérkeztél az interjúra, még inni sem kértél.

Mert zavarban vagyok attól, ha meghívnak.

Nem mondtam, hogy meghívlak.

Áú.

Tényleg utálod, ha fizetnek neked?

Nagyon.

Említetted, hogy a nőies fiúkat szereted. Zavarban lehettek a fizetésnél.

Hülye. Nem szeretnék senkinek a terhére lenni. Különösen, hogy manapság a nőket anyagiasnak tartják.

Nem vagy valami nagy beruházás.

Viktor is sokszor mondogatta, hogy élete legkisebb költségvetésű nője vagyok.

El tudnád magad képzelni egy a szenvedélyességet nélkülöző, kompromisszumokon nyugvó házasságban, anyaként?

Embert létrehozni maga a csoda. Vonz megismerni a kis személyiségét, amit hozott a szellemvilágból. Ugyanakkor szenvedély nélkül, hát, tényleg nem tudom. De ma még nem látom magam anyaszerepben, és azt sem látom, hogy másokról én gondoskodjam.

Mondjuk most vagy művészeti karriered kulcspontjánál.

Ez ítélet. Nem vagyok karrierista. Nekem fontos a család meg a gyerekek, de nem éltem meg a lapos kapcsolatok világát.

Sokat bőgtél a bulvár miatt. Kaptál valami pluszt is tőle?

Sok kalandban vettem részt, számos országba utazhattam, például megtanultam síelni. Persze minden munkának voltak rossz oldalai. És a bulvár munka. Nagyon nehéz munka.

Kiemelt kép: Fülöp Dániel Mátyás / 24.hu