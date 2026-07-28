Takács Péter felháborodással kezdte a felszólalását

Hiányolta a korrekt ülésvezetést a fideszes politikus, aki még fel sem szólalt, elmondása szerint máris lopással vádolták a Tisza-frakció részéről.

A Hegedűs által felvázolt tervekhez sok sikert kívánt, azokat ő is támogatja.

Szerinte ugyanakkor nem az egészségügyben, hanem a Tisza-frakcióban van baj.

Miért vágták át a gyógyszeráfa csökkentésével kapcsolatban az embereket?

– kérdezte Takács, felhívva a figyelmet arra, hogy az áfacsökkentés az ígéretek szerint mindent gyógyszerre vonatkozott.

Ezután azt panaszolta a volt egészségügyi államtitkár, hogy a Tisza képviselői tapsolással fojtják belé a szót. Valóban hosszasan megtapsolták a kormánypárt részéről, amikor arról beszélt, az emberek nem szeretik, ha hülyének nézik őket.

Cserébe a Fidesz-frakció is hosszasan megtapsolta Takácsot, miután lejárt az ideje.