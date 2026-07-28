A következő élő közvetítés része Magyar: a mai nap legfontosabb kérdése, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz képviselői megszavazzák-e a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását

Takács Péter felháborodással kezdte a felszólalását

Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 28. 09:32
Mohos Márton / 24.hu

Hiányolta a korrekt ülésvezetést a fideszes politikus, aki még fel sem szólalt, elmondása szerint máris lopással vádolták a Tisza-frakció részéről.

A Hegedűs által felvázolt tervekhez sok sikert kívánt, azokat ő is támogatja.

Szerinte ugyanakkor nem az egészségügyben, hanem a Tisza-frakcióban van baj.

Miért vágták át a gyógyszeráfa csökkentésével kapcsolatban az embereket?

– kérdezte Takács, felhívva a figyelmet arra, hogy az áfacsökkentés az ígéretek szerint mindent gyógyszerre vonatkozott.

Ezután azt panaszolta a volt egészségügyi államtitkár, hogy a Tisza képviselői tapsolással fojtják belé a szót. Valóban hosszasan megtapsolták a kormánypárt részéről, amikor arról beszélt, az emberek nem szeretik, ha hülyének nézik őket.

Cserébe a Fidesz-frakció is hosszasan megtapsolta Takácsot, miután lejárt az ideje.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
„Nála a bosszúvágy erősebb az ország érdekénél, szakma meg sosem volt” – nekiment a VEKE Vitézy Dávidnak a Forma-1 után
Tóth Gabi: Nem érdekel a politika, soha többet nem fogom engedni, hogy belerángassanak, se megfélemlítésből, se semmiből
Kivonultak az amerikai diplomaták az ENSZ BT üléséről a francia nagykövet felszólalása alatt
Gyerekkorunk kedvencei: mennyit tudsz ezekről a retró játékokról? – Kvíz
A választás előtt rekorddrága közpénzes petíciós kampányt futtatott a Fidesz-kormány
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik