nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalországgyűlésparlamentülésnap
A következő élő közvetítés része Magyar: a mai nap legfontosabb kérdése, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz képviselői megszavazzák-e a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását

Rétvári: miért nem minden gyógyszer áfáját csökkentik, ha ezt ígérték?

Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 28. 09:25
Mohos Márton / 24.hu

Rétvári Bence KDNP-s képviselő egy EU-s statisztikára hivatkozott, mely szerint még Finnország is Magyarország mögött áll, számos más országgal egyetemben, az egészségben eltöltött évek számát nézve.

Önök azt ígérték, hogy minden gyógyszer áfáját csökkentik nullára, nem csupán a vényköteles gyógyszerek áfáját

– mondta Rétvári.

Azt elismerte, hogy a hivatkozott, írott programban már a vényköteles gyógyszerekről volt szó, de a kampány során számos megszólalásban, illetve az indított konzultációban sem tettek ilyen kitételt – hangsúlyozta.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
„Nála a bosszúvágy erősebb az ország érdekénél, szakma meg sosem volt” – nekiment a VEKE Vitézy Dávidnak a Forma-1 után
Tóth Gabi: Nem érdekel a politika, soha többet nem fogom engedni, hogy belerángassanak, se megfélemlítésből, se semmiből
Kivonultak az amerikai diplomaták az ENSZ BT üléséről a francia nagykövet felszólalása alatt
Gyerekkorunk kedvencei: mennyit tudsz ezekről a retró játékokról? – Kvíz
A választás előtt rekorddrága közpénzes petíciós kampányt futtatott a Fidesz-kormány
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik