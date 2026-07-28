Rétvári: miért nem minden gyógyszer áfáját csökkentik, ha ezt ígérték?

Rétvári Bence KDNP-s képviselő egy EU-s statisztikára hivatkozott, mely szerint még Finnország is Magyarország mögött áll, számos más országgal egyetemben, az egészségben eltöltött évek számát nézve.

Önök azt ígérték, hogy minden gyógyszer áfáját csökkentik nullára, nem csupán a vényköteles gyógyszerek áfáját

– mondta Rétvári.

Azt elismerte, hogy a hivatkozott, írott programban már a vényköteles gyógyszerekről volt szó, de a kampány során számos megszólalásban, illetve az indított konzultációban sem tettek ilyen kitételt – hangsúlyozta.