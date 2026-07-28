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Rétvári a saját nevével is viccelt a vármegyékről szóló általános vitában

Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 28. 12:58
Mohos Márton / 24.hu

A vármegyék megyékre való átnevezésének általános vitájához szólt hozzá hosszasan Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető, aki azt kifogásolta, hogy a Tisza-kormány szerint modorosnak, feudálisnak nevezett vármegye elnevezést el akarja törölni a Tisza.

Felszólalásában Rákosiék mellé helyezte a kormánypártot, azon az alapon, hogy mindkét politikai erő megszüntette vagy megszüntetni tervezi a vármegyéket, majd rátért egy különös eszmefuttatásra, melyben a vár kifejezés eltörlésének egyéb lehetőségeit taglalta. Ennek csúcspontján tette fel az alábbi kérdést:

Magam is elbizonytalanodtam, maradhatok-e Rétvári, vagy tiszásítani kell-e a nevemet, és Réti leszek?

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