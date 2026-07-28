Porpáczy Krisztina (Tisza) szerint hosszú évek alatt romlott le a kórházak hűtési kapacitása

Hosszú évek elmaradt beruházásait és karbantartásait kárhoztatta felszólalásában a Tisza képviselője, aki szerint az egyre gyakoribb, rendkívüli hőhullámok miatt tarthatatlan a helyzet.

Országos felülvizsgálatot rendeltek el, és a legkritikusabb helyeken meg is kezdték a klímák cseréjét – mondta Porpáczy.

A feladat a teljes kórházi infrastruktúra megújítása, nem önmagában a klímák cseréje.

Többek között az

áramhálózatot,

a légszűrőket,

az épületautomatikát

és a lifteket

is korszerűsíteni kell.