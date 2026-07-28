A következő élő közvetítés része Magyar: a mai nap legfontosabb kérdése, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz képviselői megszavazzák-e a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását

Porpáczy Krisztina (Tisza) szerint hosszú évek alatt romlott le a kórházak hűtési kapacitása

Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 28. 09:37
Mohos Márton / 24.hu

Hosszú évek elmaradt beruházásait és karbantartásait kárhoztatta felszólalásában a Tisza képviselője, aki szerint az egyre gyakoribb, rendkívüli hőhullámok miatt tarthatatlan a helyzet.

Országos felülvizsgálatot rendeltek el, és a legkritikusabb helyeken meg is kezdték a klímák cseréjét – mondta Porpáczy.

A feladat a teljes kórházi infrastruktúra megújítása, nem önmagában a klímák cseréje.

Többek között az

  • áramhálózatot,
  • a légszűrőket,
  • az épületautomatikát
  • és a lifteket

is korszerűsíteni kell.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
„Nála a bosszúvágy erősebb az ország érdekénél, szakma meg sosem volt” – nekiment a VEKE Vitézy Dávidnak a Forma-1 után
Tóth Gabi: Nem érdekel a politika, soha többet nem fogom engedni, hogy belerángassanak, se megfélemlítésből, se semmiből
Kivonultak az amerikai diplomaták az ENSZ BT üléséről a francia nagykövet felszólalása alatt
Gyerekkorunk kedvencei: mennyit tudsz ezekről a retró játékokról? – Kvíz
A választás előtt rekorddrága közpénzes petíciós kampányt futtatott a Fidesz-kormány
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik