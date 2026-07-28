Porpáczy Krisztina (Tisza) szerint hosszú évek alatt romlott le a kórházak hűtési kapacitása

Hosszú évek elmaradt beruházásait és karbantartásait kárhoztatta felszólalásában a Tisza képviselője, aki szerint az egyre gyakoribb, rendkívüli hőhullámok miatt tarthatatlan a helyzet.
Országos felülvizsgálatot rendeltek el, és a legkritikusabb helyeken meg is kezdték a klímák cseréjét – mondta Porpáczy.
A feladat a teljes kórházi infrastruktúra megújítása, nem önmagában a klímák cseréje.
Többek között az
- áramhálózatot,
- a légszűrőket,
- az épületautomatikát
- és a lifteket
is korszerűsíteni kell.