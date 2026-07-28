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Németh Balázs szerint mélyrepülésben a Tisza

Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 28. 13:10
Mohos Márton / 24.hu

A fideszes politikus szerint a Tisza nem tud kormányozni, ezért van mélyrepülésben. A képviselő azt is kifogásolta, hogy a Tisza a vármegyékről szóló vita során minden korábbi vita színvonalát alulmúlta.

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– mondta Németh, majd kitért arra, mit ért mélyrepülés alatt: a Tisza támogatottsága 3-5 százalékkal csökkent, Magyar Pétert pedig egyre kevésbé látják alkalmasnak az emberek.

A Fidesz népszerűségének utóbbi hónapokban nem túl kedvező alakulásáról ugyanakkor nem ejtett szót az egykori híradós.

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