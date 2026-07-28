Jószef Attilát is idézte felszólalásában Melléthei-Barna Márton

Melléthei-Barna Márton (Tisza) József Attilát idézve kezdte felszólalását, amellett érvelve, hogy miért van szükség az aktanyilvánosságra:

A harcot, amelyet őseink vivtak,

békévé oldja az emlékezés

s rendezni végre közös dolgainkat,

ez a mi munkánk; és nem is kevés

– idézte a költőt.

Szerinte ez nem kizárólag szakmai kérdés, hanem a demokratikus közösség ügye, amit a társadalom joggal vár el. Ahol a tényekhez nem lehet szabadon hozzáférni, ott uralkodóvá válik a gyanú – fogalmazott.

Az új javaslat azt határozza meg, hogy kit tekintünk az állambiztonsággal együttműködő személynek, és könnyebbé teszi a kutatást és a megismerést. Emellett a törvény védi a személyes adatokat is – tette hozzá.

Melléthei-Barna szerint a ma is valós nemzetbiztonsági érdekeket védeni kell, de meg kell vizsgálni, hogy ezt a minősítést nem használták-e visszaélésszerűen.

A képviselő egyetértett abban, hogy tényleg sok dokumentum megsemmisült, mind 1956-ban, mind 1989-ben, ám ettől még fontos, hogy a meglévő iratokat nyilvánosságra hozzák.

Nem bűncselekmény, ha valaki talál a pincében vagy a padláson egy iratot, amely nemzetbiztonsági dokumentum, ám attól még a törvény azt a célt is szeretné előmozdítani, hogy minél több „kilopott” irat visszakerüljön a levéltárba – tette hozzá.