Hegedűs Zsolt keményen nekiment Takácsnak

Ahogy egyre jobban belelátunk az egészségügyi helyzetbe, én nem a sikereket látom – hangsúlyozta válaszában Hegedűs.

Majd kétségbe vonta a Rétvári által idézett sikerstatisztikák hitelességét, többek között kiemelve: a gyermekhalandóság nem csökkent, hanem nőtt, ellentétben a KDNP-s politikus által idézettekkel.

Takács Pétert is alaposan kiosztotta, aki szerinte „szemrebbenés nélkül hazudott”, és káromkodva küldte el az egyik hozzá fordulót Facebookon. Hibának nevezte a gyógyszerek áfacsökkentésével kapcsolatos kampányígéretet, ám szerinte Takácsék is rengeteget hibáztak, és sosem kértek elnézést.

A miniszter emelt hangon, indulatosan kérte számon Takácsot, aki folyamatosan kommentálta Hegedűs neki címzett mondatait.