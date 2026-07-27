Telex: tehetséges magyar fiatalokra vadászik az orosz hírszerzés

Az orosz titkosszolgálat egy jól felépített, hosszú távú stratégiának megfelelően tehetséges és ambiciózus magyar egyetemistákra vadászik azzal a céllal, hogy idővel egy Moszkva érdekében dolgozó hálózatot építsen ki a magyar, valamint az uniós döntéshozatalban – állítja hétfői cikkében a Telex.

A Dezső András által jegyzett írás egy konkrét esetet is bemutat: egy fiatal egyetemista tavaly állásra jelentkezett egy magyar állami szervhez, és a pozíció elnyeréséhez nemzetbiztonsági átvilágításon kellett átesnie. Kezdetben a hatóságok elől elhallgatta, hogy szoros baráti kapcsolatot ápol egy Budapestre akkreditált orosz diplomatával, ám az átvilágítás közben kiderült, hogy konspirált kapcsolatban állt a budapesti orosz nagykövetségen III. titkári beosztásban lévő diplomatával, Alexander V.-vel, aki gyaníthatóan az orosz hírszerzés, az SZVR alkalmazásában áll – írja a Telex. A cikk szerint az orosz diplomata egyengette a fiatal egyetemista karrierjét, és kifejezetten kapacitálta az állami állás megpályázására. Hiába derült azonban fény az esetre, Alexander V.-t emiatt nem érte hátrány, és nem utasították ki az országból.

A Telex információi szerint azonban jelenleg is aktivitást mutat az a hálózat, amely a beszervezéseket is végzi, így például már javában szervezik azt az oroszországi eseményt, ahová olyan magyar fiatalok mehetnek ki, akiket előzőleg az orosz hírszerzés Budapesten leinformált. A lap úgy tudja, hogy az átvilágításon megbukott magyar egyetemista tagja volt annak a húszfős magyar delegációnak, amely 2024 márciusában részt vehetett az oroszországi Szocsiban megrendezett Ifjúsági Világfesztiválon. A rendezvény szellemisége nyíltan a nyugatellenes retorika köré épül, és a fesztiválra olyan fiatalokat toboroznak, akikről az oroszok úgy vélik, hogy 10–20 év múlva saját hazájukban döntéshozók lehetnek.

A magyar delegációt egy Oroszországban élő, magát üzletemberként meghatározó magyar férfi, B. Roland vezette, aki a jelentkezőket is toborozta.

A Telex információi szerint a hálózatban B. Roland úgynevezett tippkutató feladatot láthat el. A titkosszolgálati szakzsargonban a tippkutató ügynök egy kifejezetten célzott feladatra használt hálózati személy. A tippkutató nem maga szervezi be az embereket, és nem is közvetlen hírszerzést végez, hanem olyan potenciális jelölteket (tippeket) kutat fel a környezetében, akik a szolgálat számára értékes pozícióban vannak, hozzáférnek titkos információkhoz vagy zsarolhatók, megnyerhetők.

A szocsi fesztivál ideje alatt az orosz titkosszolgák kötetlen beszélgetéseken, informalitásra épülő programokon mérték fel a fiatalok személyiségét, gyengeségeit és szimpátiáit. Nem feltétlenül csak klasszikus kémeket toboroznak, hanem olyan véleményvezéreket, akik hazatérve ingyen vagy burkolt támogatásért cserébe az orosz narratívákat terjesztik a helyi médiában és a közösségi platformokon. Szeptemberben egyébként az oroszok újra megrendezik az eseményt, ezúttal Jekatyerinburgban, és az összejövetelre már több magyar fiatal is jelentkezett – írja a Telex.